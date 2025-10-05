Pariez en ligne avec Unibet
Mark Daigneault salue le passage d’une délégation d’arbitres à Oklahoma City

NBA – Plusieurs arbitres ont fait le tour des franchises NBA pour échanger avec les acteurs principaux et présenter les nouvelles directives à suivre pour 2025/26.

Mark Daigneault et le ThunderComment faire pour améliorer le contact et les relations entre joueurs, coachs et arbitres ? Pendant que la WNBA se pose la question pour essayer de contenir la fracture naissante entre les deux parties, la NBA a mis en place une initiative intéressante, profitant des « training camps » pour dépêcher des arbitres aux quatre coins de la ligue, avec pour but d'échanger, de communiquer et d'apporter un maximum de clarté.

Pour les arbitres, c'est l'occasion d'exposer leurs nouvelles directives reçues en vue de la saison à venir, et de prévenir les joueurs sur les points importants sur lesquels le corps arbitral devra à présent être intransigeant.

Pour les joueurs, c'est aussi la possibilité de poser des questions, clarifier des zones d'ombre ou des incompréhensions. Dans l'ensemble, ce « programme » vise à créer du lien et faciliter le travail de tout le monde.

« C'est un très bon programme que la ligue nous a proposé cette année. Nous avons ces trois gars avec nous aujourd'hui, on a eu d'autres arbitres l'autre jour. Ces journées ont été productives » a reconnu Mark Daigneault. « Ça nous donne un aperçu de la façon dont ils vont siffler certaines choses. Je pense que c'est bon pour eux. »

Une initiative saluée

Oklahoma City fait office d'élève modèle dans ses relations avec les arbitres, avec en première ligne l'attitude irréprochable de son leader, Shai Gilgeous-Alexander, qui met un point d'honneur à ne pas perdre d'énergie ni de temps à se plaindre auprès des arbitres. Un comportement qui a en quelque sorte donné le ton au reste de l'équipe, ce qui a donc permis des échanges cordiaux et constructifs lors de la venue d'arbitres à OKC.

« C'est une bonne façon de nouer des relations. Ce sont des êtres humains, et nous aussi. Et quand tu es dans le feu de la compétition, ça peut parfois aller au-dessus de cette ligne. Le fait de se retrouver face à eux et qu'ils se retrouvent face à nous est vraiment positif », a-t-il ajouté.

À Denver, Nikola Jokic a lui passé une dizaine de minutes, seul avec les officiels, pour obtenir des éclaircissements.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Shai Gilgeous-alexander 76 34.2 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.4 1.7 1.0 2.2 32.7
Jalen Williams 69 32.4 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.2 1.6 0.7 2.3 21.6
Chet Holmgren 32 27.4 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 1.8 0.7 2.2 2.3 15.0
Aaron Wiggins 76 22.9 48.8 38.3 83.1 1.1 2.8 3.9 1.8 0.9 0.8 0.2 1.3 12.0
Isaiah Hartenstein 57 27.9 58.1 0.0 67.5 2.9 7.9 10.7 3.8 1.7 0.8 1.1 3.0 11.2
Isaiah Joe 74 21.7 44.0 41.2 82.1 0.6 2.1 2.6 1.6 0.5 0.6 0.1 1.5 10.2
Luguentz Dort 71 29.2 43.5 41.2 71.7 1.3 2.9 4.1 1.6 0.7 1.1 0.5 2.9 10.1
Cason Wallace 68 27.6 47.4 35.6 81.1 1.0 2.3 3.4 2.5 0.9 1.8 0.5 2.1 8.4
Alex Caruso 54 19.3 44.6 35.3 82.4 0.7 2.2 2.9 2.5 0.7 1.6 0.6 1.9 7.1
Ajay Mitchell 36 16.6 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 0.8 0.7 0.1 1.9 6.5
Kenrich Williams 69 16.4 48.3 38.6 71.8 0.9 2.6 3.5 1.4 0.6 0.6 0.1 1.6 6.3
Jaylin Williams 47 16.7 43.9 39.9 76.7 1.0 4.6 5.6 2.6 0.7 0.5 0.6 1.7 5.9
Ousmane Dieng 37 10.9 43.2 32.4 68.8 0.5 1.7 2.2 0.8 0.5 0.5 0.2 0.9 3.8
Branden Carlson 32 7.7 44.3 33.3 77.8 0.5 1.2 1.7 0.4 0.2 0.2 0.7 0.7 3.8
Dillon Jones 54 10.2 38.3 25.4 60.7 0.6 1.7 2.2 1.1 0.5 0.3 0.1 1.0 2.5
Alex Reese 1 1.9 100.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Adam Flagler 37 5.5 26.0 19.4 50.0 0.2 0.5 0.7 0.3 0.1 0.2 0.1 0.4 1.8
Alex Ducas 21 6.0 40.0 47.6 100.0 0.4 0.8 1.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.6 1.7
Malevy Leons 6 3.5 0.0 0.0 50.0 0.2 0.3 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.7 0.3

