Mark Daigneault salue le passage d’une délégation d’arbitres à Oklahoma City

Comment faire pour améliorer le contact et les relations entre joueurs, coachs et arbitres ? Pendant que la WNBA se pose la question pour essayer de contenir la fracture naissante entre les deux parties, la NBA a mis en place une initiative intéressante, profitant des « training camps » pour dépêcher des arbitres aux quatre coins de la ligue, avec pour but d'échanger, de communiquer et d'apporter un maximum de clarté.

Pour les arbitres, c'est l'occasion d'exposer leurs nouvelles directives reçues en vue de la saison à venir, et de prévenir les joueurs sur les points importants sur lesquels le corps arbitral devra à présent être intransigeant.

Pour les joueurs, c'est aussi la possibilité de poser des questions, clarifier des zones d'ombre ou des incompréhensions. Dans l'ensemble, ce « programme » vise à créer du lien et faciliter le travail de tout le monde.

« C'est un très bon programme que la ligue nous a proposé cette année. Nous avons ces trois gars avec nous aujourd'hui, on a eu d'autres arbitres l'autre jour. Ces journées ont été productives » a reconnu Mark Daigneault. « Ça nous donne un aperçu de la façon dont ils vont siffler certaines choses. Je pense que c'est bon pour eux. »

Une initiative saluée

Oklahoma City fait office d'élève modèle dans ses relations avec les arbitres, avec en première ligne l'attitude irréprochable de son leader, Shai Gilgeous-Alexander, qui met un point d'honneur à ne pas perdre d'énergie ni de temps à se plaindre auprès des arbitres. Un comportement qui a en quelque sorte donné le ton au reste de l'équipe, ce qui a donc permis des échanges cordiaux et constructifs lors de la venue d'arbitres à OKC.

« C'est une bonne façon de nouer des relations. Ce sont des êtres humains, et nous aussi. Et quand tu es dans le feu de la compétition, ça peut parfois aller au-dessus de cette ligne. Le fait de se retrouver face à eux et qu'ils se retrouvent face à nous est vraiment positif », a-t-il ajouté.

À Denver, Nikola Jokic a lui passé une dizaine de minutes, seul avec les officiels, pour obtenir des éclaircissements.