Luka Doncic ménagé pour le début de la présaison

Alors que LeBron James est très incertain, Luka Doncic est d'ores et déjà forfait pour le lancement de la présaison des Lakers. Il n'a donc pas joué contre les Suns cette nuit, à Palm Beach, et il ne jouera pas non plus chez les Warriors, dimanche.

On ignore toutefois si le Slovène sera bien disponible pour les quatre autres rencontres de préparation de Los Angeles. Si cette décision a été prise, après consultation entre le joueur et le staff californien, c'est parce que l'intéressé a participé à l'EuroBasket il y a moins d'un mois (élimination en quart de finale).

Outre la paire LeBron James – Luka Doncic, ce sont Marcus Smart, Maxi Kleber et le rookie Adou Thiero qui ont aussi manqué le premier match de présaison des Lakers. Des Lakers qui ont voulu ne pas négliger la condition physique de leur groupe, au cours de cette intersaison.

Résultat : Los Angeles s'est logiquement incliné (103-81) en n'arrivant pas à tenir le rythme offensif des Suns.