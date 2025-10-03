Même sans Caitlin Clark, la série entre Fever et Aces enregistre un record d’audience

En WNBA, la demi-finale entre Las Vegas et Indiana a été la plus serrée de ces playoffs 2025. Avec six joueuses indisponibles dont Caitlin Clark, le Fever, pourtant loin d'être favorie, a forcé les Aces à jouer un décisif Game 5, qui est parti en prolongation. Une prolongation au cours de laquelle les joueuses de Becky Hammon ont validé leur ticket pour les Finals dans un duel marqué par la blessure de Kelsey Mitchell.

Cette série haletante a attiré de nombreux regards puisque selon Yahoo! Sports, cet affrontement a réuni une moyenne de 1.56 million de téléspectateurs, un record pour une demi-finale en WNBA. Mieux encore, cela constitue une augmentation de 83% par rapport aux séries de demi-finale de la saison dernière, alors qu’une confrontation serrée avait déjà opposé le Sun et les Lynx qui s’était, elle aussi, décidée au terme d’un Game 5.

Ce record confirme la hausse que connaît la WNBA au niveau de ses audiences générales (sur ABC, ESPN, CBS ou encore ION) puisque la Grande Ligue féminine a vu son nombre de téléspectateurs croître de 3% en 2025 avec une moyenne de 969 000 téléspectateurs par match cette saison, selon Nielsen. Une croissance qui serait toutefois à légèrement nuancer puisque l’entreprise de mesure d’audience a modifié ses méthodes de calcul avec l’intégration des données provenant des télévisions connectées ou encore des box TV, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Toutefois, il y a bien une hausse des audiences puisqu’avant la mise en place de ce nouveau système de calcul, entré en vigueur le 1er septembre, ABC enregistrait une augmentation de 13% de ses téléspectateurs pour 1.43 million de personnes par match tandis que pour CBS, la hausse était de 6% pour 1.17 million de téléspectateurs de moyenne.