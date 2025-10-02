Au bout de ses capacités physiques, Kelsey Mitchell a été victime d’une « mort musculaire »

Mardi, alors que le Fever s'arrachait pour sauver sa peau dans une cinquième manche décisive face aux Aces, Kelsey Mitchell s'est écroulée en fin de troisième quart-temps. Coéquipières et adversaires l'ont entourée, et des serviettes ont été placées autour d'elle pour empêcher les spectateurs et les caméras de la voir, au sol.

Un brancard a été apporté sur le terrain, mais finalement Kelsey Mitchell a réussi à se relever avant d'être transportée à l’hôpital pour y recevoir des soins. Que s'est-il passé ? Certains parlaient de crampes sévères, et finalement, c'est la joueuse qui s'est expliquée sur cette mystérieuse blessure.

« J’ai eu ce qu'on appelle une rhabdomyolyse. Mes muscles ont cessé de fonctionner, ayant atteint leur capacité maximale » écrit-elle. « J’ai ressenti un engourdissement et une paralysie brutale, sans aucun mouvement possible de mes jambes, pendant environ cinq à sept secondes. J'ai paniqué parce que j'ai commencé à imaginer le pire quand j'ai senti que je ne pouvais plus bouger mes jambes. C’était une expérience surnaturelle… »

Une maladie potentiellement mortelle

La rhabdomyolyse est une affection grave, parfois qualifiée de « mort musculaire », car elle correspond à une « destruction massive des fibres musculaires ». Les cellules musculaires meurent et libèrent leur contenu dans le sang, ce qui peut provoquer : une paralysie soudaine ; des douleurs intenses ; une insuffisance rénale aiguë potentiellement mortelle si elle n’est pas traitée rapidement.

Cette affection survient souvent après un effort physique extrême, une déshydratation, des traumatismes ou sous certaines conditions médicales. Chez une sportive de haut niveau comme Kelsey Mitchell, le corps est poussé à ses limites, ce qui augmente le risque. « Je suis littéralement allée au bout de moi-même » poursuit-elle.

Leader du Fever depuis des semaines, en l'absence de Caitlin Clark, elle assure qu’elle est en voie de récupération et remercie les médecins et entraîneurs qui l’ont prise en charge immédiatement.