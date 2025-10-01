À l’issue d’un match fou, les Aces retrouvent les Finals WNBA

Direction Las Vegas pour cette cinquième et dernière manche entre le Fever et les Aces pour connaître l'adversaire du Mercury en finale WNBA. Si c'est Indiana qui crée un premier écart, les joueuses de Becky Hammon reviennent rapidement dans la partie par l'intermédiaire d'un 10-1 porté par A'ja Wilson (33 points, 6 rebonds, 4 contres).

Comme dans le Game 4, Shey Peddy réalise un très bon début de match en sortie de banc. Elle inscrit sept points durant le premier quart-temps pour permettre à Indiana de ne pas être distancée. Après dix minutes de jeu, les deux équipes restent au coude à coude (23-23) et ni le Fever, ni les Aces n'arrivent à se donner de l'air dans le deuxième acte. Grâce à un tir de Chelsea Gray (17 points, 6 passes) à une minute de la mi-temps, Las Vegas rejoint les vestiaires avec une courte avance (47-45).

Un dernier coup du sort pour le Fever

Après la pause, l'équipe locale passe un 8-2 pour s'offrir sept points d'avance, ce qui est, jusque-là, le plus gros écart du match, mais le tournant de la rencontre intervient au milieu de ce troisième acte.

Kelsey Mitchell (15 points à 3/3 à 3-points) décoche une flèche longue distance pour ramener le Fever à quatre points puis, sur l'attaque suivante, elle utilise un écran d'Aliyah Boston pour attaquer le cercle sauf qu'une faute offensive est sifflée à l'intérieure, sa cinquième de la soirée. Pire encore, Kelsey Mitchell s'écroule au sol et n'arrive plus à se relever.

Scary sight – Kelsey Mitchell is down and the teams are around her. pic.twitter.com/kEN9PUbniv — Andrew Chernoff – WISH-TV (@ADChernoff) October 1, 2025

Le staff du Fever se regroupe autour de sa star et elle a besoin de deux personnes pour se relever et rejoindre les vestiaires. Incapable de mettre le moindre poids sur sa jambe gauche, Kelsey Mitchell quitte ses coéquipières et on ne le reverra plus de la rencontre.

Après ce coup du sort, Las Vegas s'envole grâce à A'ja Wilson qui inscrit 13 points sur ce troisième acte pour faire grimper son compteur personnel à 27 unités avant le début du dernier acte (71-63).

Encore une fois, le Fever ne se laisse pas abattre et parvient à revenir à -2 alors qu'il reste moins de trois minutes à jouer (84-82). Indiana égalise même après deux lancers-francs réussis d'Odyssey Sims (27 points, 6 passes), mais à 26 secondes du terme, Aliyah Boston prend sa sixième faute et envoie Jackie Young (32 points, 10 passes) sur la ligne.

La meneuse des Aces ne tremble pas et donne deux points d'avance à Las Vegas. Sur la remise en jeu suivante, A'ja Wilson manque l'interception, ce qui permet à Odyssey Sims de s'ouvrir un accès au cercle pour égaliser. Jackie Young manque ensuite le tir de la gagne et le match part en prolongation.

ODYSSEY SIMS POUR L’ÉGALISATION pic.twitter.com/Nn9mfjQa4y — Thibault Mairesse (@MNThibault_) October 1, 2025

Chelsea Gray offre les Finals à Las Vegas

En prolongation, les Aces s'appuient sur les tirs à 3-points de Jewell Loyd et de Chelsea Gray pour tenter d'enterrer le Fever, mais Indiana trouve encore la force de répondre grâce à Lexie Hull et Odyssey Sims. Chelsea Gray réussit un nouveau tir de loin, mais cette fois-ci, c'est au tour de Natasha Howard de répliquer avec un panier et une faute d'A'ja Wilson (95-93).

À un peu plus d'une minute du terme, sur une remise en jeu ligne de fond, Chelsea Gray trouve A'ja Wilson puis elle est oubliée par la défense d'Indiana, ce qui permet à la MVP en titre de délivrer une passe décisive à l'ancienne des Sparks pour donner six points d'avance à Las Vegas.

Cette fois-ci, le Fever ne revient pas et finit par s'incliner 107-98, voyant donc son incroyable saison prendre fin. Les Aces joueront ainsi leurs troisièmes Finals en quatre ans et elles iront défier le Mercury d'Alyssa Thomas et de Satou Sabally avec un Game 1 qui aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi à 2h du matin.