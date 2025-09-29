Au bout du suspense, le Fever arrache un Game 5 face aux Aces

Le Fever abordait ce Game 4, dos au mur, obligé de s'imposer pour ne pas être éliminé par une équipe de Las Vegas menée par une A'ja Wilson (31 points, 9 rebonds) bien décidée à envoyer Indiana en vacances. La MVP en titre commence la rencontre avec un 5/7 au tir, mais ce sont les joueuses de Stephanie White qui mènent 23-21 après dix minutes grâce à une Kelsey Mitchell (25 points, 4 passes à 9/20 au tir) adroite de loin, après un Game 3 compliqué à 8/26.

Rapidement, Jackie Young (18 points, 9 passes) redonne l'avantage à Las Vegas et les deux équipes s'échangent les coups pendant une grande partie de ce deuxième quart-temps. À deux minutes de la mi-temps, le Fever accélère et passe un 7-0 conclu par un tir primé d'Odyssey Sims qui permet à l'équipe locale de mener 46-38 au moment de rejoindre les vestiaires.

Après la pause, les Aces reviennent directement à trois longueurs, mais n'arrivent pas à repasser devant. La faute à une Aliyah Boston intenable sur ce troisième quart-temps où elle inscrit 13 de ses 24 points. Sauf que Las Vegas reste dans le match grâce à A'ja Wilson qui plante dix points de suite pour ramener son équipe à un seul petit point (63-62). Mais à la toute fin de ce troisième acte, la franchise du Nevada perd deux ballons coup sur coup et se retrouve menée 67-62 avant d'entamer les dix dernières minutes.

Au jeu des lancers-francs, Indiana s'impose

Un quatrième quart-temps dans lequel le Fever parvient à garder ses cinq points d'avance jusqu'à la dernière minute. Ensuite, Kelsey Mitchell prend le meilleur sur Jackie Young à mi-distance pour faire un mini-break (82-75).

A'ja Wilson répond dans la foulée avec un panier plus une faute de Natasha Howard, mais la star de Las Vegas manque son lancer-franc. Avec 45 secondes à jouer, les Aces sont obligées d'envoyer Lexie Hull sur la ligne, et l'arrière du Fever rate également ses deux tentatives. Sur la possession suivante, Chelsea Gray se loupe à 3-points et le rebond est pris par cette même Lexie Hull qui retourne sur la ligne pour réaliser, cette fois-ci, un 2/2 pour sceller le sort du match.

Ainsi, au terme d'un match haché où Indiana a tiré 34 lancers francs contre 11 pour Las Vegas, le Fever s'impose 90-83 et arrache un Game 5 décisif mardi prochain avec en jeu une place pour les WNBA Finals.