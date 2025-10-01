À Chicago, Isaac Okoro s’impose déjà comme un leader

La défense est l'un des talons d'Achille des Bulls (19e défense de la NBA en 2025) et cet été, les dirigeants sont allés chercher Isaac Okoro, en échange de Lonzo Ball. Ce n'est pas du poste pour poste, et l'ancien arrière des Cavaliers va être le pendant d'Ayo Dosunmu pour défendre sur les meilleurs arrières et ailiers adverses.

« Au final, quand on regarde chaque équipe NBA, il y a des gars qui doivent se sacrifier, » rappelle-t-il. « Tout le monde veut marquer 20 points — et probablement peut le faire. On vient tous de lycées ou d’universités où on était le meilleur joueur. Et en NBA, certains doivent faire des sacrifices. À Cleveland, mon rôle était de défendre sur le meilleur joueur adverse, d’être l’homme à tout faire, et ça ne me dérange pas. Au final, je veux gagner, donc si ça veut dire sacrifier, c’est le rôle que j’accepte. »

Une mentalité idéale pour une formation qui ne manque pas d'attaquants. De quoi satisfaire ses coéquipiers, et notamment Coby White. « Il va clairement nous aider dans ce domaine : la dimension physique » apprécie l'arrière. « En plus, venant d’une franchise comme Cleveland qui s’est construite jusqu’à ce niveau, je pense que son point de vue peut vraiment beaucoup nous apporter, et sa voix aussi. »

Un sens du sacrifice contagieux

Et puis Coby White s'est coltiné Issac Okoro depuis plusieurs années, et il est bien placé pour évoquer les qualités défensives de son nouveau coéquipier. « Au regard de mes confrontations contre lui, il est très physique et c’est un poison en défense. Rien que sur les deux ou trois dernières semaines d'oppositions, il a déjà provoqué deux ou trois passages en force. L’an dernier, nous étions dans la fourchette basse de la ligue pour les passages en force provoqués, et c’est donc un autre secteur dans lequel il peut nous aider. J’ai hâte de partager le terrain avec lui. C’est un joueur vraiment talentueux et très apprécié. »

Pour Issac Okoro, le plus important, c'est que cet esprit de sacrifice et cette mentalité soient contagieux, et que ses partenaires s'en inspirent. « C’est clairement contagieux… Quand tu vois un coéquipier plonger au sol pour une balle perdue et se battre, tu n’as pas envie d’être celui qui a l'air de ne pas se défoncer » rappelle l'ancien Cavalier. « Donc ça devient contagieux. Si je vois Matas [Buzelis] provoquer un passage en force, je veux être le prochain à en réaliser un. Coby, Ayo [Dosunmu] voudront être les suivants. Ces petites choses sont très contagieuses. »

Attendu comme l'une des révélations de saison, Matas Buzelis considère même déjà Isaac Okoro comme un leader : « [Okoro] parle beaucoup de dureté, du fait de se battre sur les écrans, et ça aide tous les autres gars. Ils voient ça et veulent le faire aussi. Donc c'est déjà un grand leader là-dessus. »

Isaac Okoro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CLE 67 32 42.0 29.0 72.6 1.0 2.1 3.1 1.9 2.8 0.9 1.3 0.4 9.6 2021-22 CLE 67 30 48.0 35.0 76.8 1.1 1.9 3.0 1.8 2.4 0.8 0.9 0.3 8.8 2022-23 CLE 76 22 49.4 36.3 75.7 0.7 1.8 2.5 1.1 2.1 0.7 0.6 0.4 6.4 2023-24 CLE 69 27 49.0 39.1 67.9 1.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.8 0.8 0.5 9.4 2024-25 CLE 55 19 46.4 37.1 71.7 0.9 1.5 2.4 1.2 1.9 0.6 0.4 0.3 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.