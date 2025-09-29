Stephen Curry plus rapide et explosif que jamais, à 37 ans ?

Comme nous l'expliquait l'an passé Mike Mancias, le préparateur physique de LeBron James, le « King » travaille beaucoup ses réflexes en vieillissant. Brandon Payne fait d'ailleurs le même travail avec Stephen Curry.

Sauf que le coach personnel ne constate en fait aucun ralentissement physique chez le meneur de jeu de 37 ans…

« Au fur et à mesure que les joueurs avancent dans leur carrière, ils peuvent faire un pas en arrière mais cela n'a pas été le cas pour Stephen » assure-t-il. « En fait, il saute mieux que jamais. Sa rapidité et son explosivité au niveau du premier pas sont au maximum de ce qu'il a connu, voire plus. Mais à mesure que les joueurs vieillissent, la seule chose qu'ils peuvent faire est de continuer à travailler sur le traitement rapide de l'information, pour prendre des décisions plus rapides afin de compenser tout écart créé par la perte de vitesse. Cela ne s'est pas encore produit chez lui. Donc, quand on combine le fait qu'il est toujours au sommet de sa forme physique et qu'il prend désormais des décisions plus rapidement, on se retrouve avec un joueur très rapide sur le terrain. »

Travailler la réactivité

Néanmoins, Brandon Payne explique avoir un peu changé d'approche avec Stephen Curry durant l'été, en sortant de la routine pour placer le joueur des Warriors dans des situations plutôt inattendues.

« On a beaucoup travaillé la vitesse de traitement de l'information et de prise de décision. Nous avons vraiment fait un gros effort pour nous éloigner complètement des schémas, quels qu'ils soient, et pour tout baser sur la lecture du jeu et la réaction. Même dans son tir, il y a eu beaucoup de tirs ‘réactifs' » analyse-t-il.

Pour être clair, plutôt que de faire travailler la « mémoire musculaire », Stephen Curry a plutôt bossé sa capacité à réagir et à s'adapter plus rapidement.

« Ce sont des choses très, très difficiles à faire pour la plupart des joueurs. Mais lui, il donne l'impression que c'est routinier et facile. C'est un point sur lequel nous avons beaucoup insisté cette année : continuer à réagir plus rapidement et à mieux exécuter les choses » conclut d'ailleurs Brandon Payne sur son approche estivale.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ GOS 70 32 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.