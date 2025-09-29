Un sentiment d’urgence qui réussit au Fever

Pour la troisième fois dans ces playoffs 2025, le Fever a réussi à éviter l’élimination. Après avoir remporté deux matchs de suite au premier tour face au Dream pour finalement se qualifier, Indiana est venue à bout des Aces pour arracher un Game 5 décisif et une chance de se qualifier pour les WNBA Finals.

« Être dans l’urgence, c’est exactement ce dont nous avions besoin »constate l’entraîneuse du Fever, Stephanie White. « Maintenant, tout se joue sur un match donc nous devons être encore meilleures et continuer à tout donner sur le terrain. »

Pour s’imposer face à Las Vegas, Indiana a pu compter sur le tandem Kelsey Mitchell – Aliyah Boston. La première sortait d’un Game 3 compliqué à 8/26 au tir, mais dès le début de cette quatrième manche, elle réussit deux flèches à longue distance pour se mettre en confiance et empêcher les Aces de créer un premier écart.

La bascule dans le troisième quart-temps

Si Kelsey Mitchell a été la meilleure marqueuse de son équipe dans ce match avec 25 points, celle qui a fait basculer la rencontre, c’est Aliyah Boston. En deuxième mi-temps, l’intérieure d’Indiana inscrit 17 de ses 24 points tout en tirant 11 lancers francs lors du troisième quart-temps, soit autant que Las Vegas sur toute la rencontre.

« Je pense que nous avons été les agresseuses » théorise Stephanie White. « Et d’habitude quand nous faisons tourner le ballon, il se passe de bonnes choses pour nous. Nous avons joué avec un sentiment d’urgence, mais nous avons pris les bonnes décisions. »

Pourtant, les Aces ont tenté de revenir dans la partie à l’image de cet enchaînement de dix points de la part de A’ja Wilson dans le troisième quart-temps qui a permis à Las Vegas de revenir à deux longueurs.

Néanmoins, juste avant le début du dernier acte, Lexie Hull contre la MVP en titre puis Brianna Turner intercepte une passe de Chelsea Gray et, grâce à cela le Fever, mène de nouveau de cinq points. Un écart que Las Vegas n’a pas réussi à remonter dans le quatrième quart-temps.

« On savait que nous ne pouvions pas perdre aujourd’hui » rappelle Odyssey Sims. « Donc nous devions jouer plus sérieusement et ne pas les laisser avoir de gros ‘runs'. Quand elles ont eu leurs ‘runs', nous avons fait du bon travail pour vite les arrêter et nous avons été agressives en défense. »