« Thank you, Boston » : le message d’adieu d’Al Horford aux Celtics

Après Luke Kornet et Kristaps Porzingis, la raquette de Boston version 2024/25 a perdu un nouvel homme fort avec le départ officialisé d'Al Horford à Golden State. C'est peu dire que l'intérieur de 39 ans laissera un souvenir exceptionnel aux fans du TD Garden et à la franchise du Massachusetts, tant le vétéran aura été précieux.

Al Horford aura également été un coéquipier remarquable sur et en dehors du terrain et un leader par l'exemple, ce qui lui a notamment valu d'être nommé parmi les finalistes pour le trophée de « Teammate of the Year » ces deux dernières années. Ses quatre saisons avec les Celtics auront aussi été marquées par deux finales NBA, la première perdue en 2022 et la seconde remportée en 2024, ce qui constitue l'accomplissement majeur de sa carrière, en plus de devenir le premier joueur dominicain de l'histoire à remporter un titre NBA.

Pour toutes ces raisons, Al Horford ne pouvait pas partir sans dire au revoir. Avant d'entamer une nouvelle étape chez les Warriors, il a donc livré un dernier message aux Celtics, à son image, sobre mais efficace.

« Dès le moment où nous sommes arrivés, vous m'avez accueillis, ma famille et moi, les bras ouverts. Ce chapitre de ma carrière aura une place spéciale dans mon cœur. Accrocher cette 18e bannière dans cette ville restera un moment que je chérirai pour toujours. Je serai reconnaissant pour toujours envers les fans et la franchise. Merci, Boston », a-t-il écrit sur son compte X, accompagné d'une photo où il apparaît avec le trophée Larry O'Brien.