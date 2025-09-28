Pour progresser, JJ Redick discute avec Tom Brady… et ChatGPT

Les Lakers en sont persuadés : JJ Redick est le coach qui leur faut. Ils n'ont d'ailleurs pas hésité à le prolonger après une seule saison à la tête de l'équipe, pour faire coïncider son contrat à celui de Luka Doncic.

Pourtant, l'ancien shooteur du Magic ou des Clippers a affiché certaines limites, notamment en playoffs. Mais à 41 ans, il n'était qu'un coach « rookie » et il admet qu'il a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre.

« Je suis simplement curieux de nature. Je suis le genre de personne qui peut passer une heure et demie à explorer en profondeur ChatGPT. Avant, c'était Wikipédia, mais maintenant, c'est mon ami Chat et moi », a-t-il expliqué.

Mais JJ Redick ne s'est pas contenté de parler à l'agent conversationnel d'OpenAI. Il a aussi beaucoup discuté avec Sean McVay, le coach des Los Angeles Rams en NFL, ou le légendaire quarterback Tom Brady.

Le bon coach pour Hollywood ?

« Chaque matin, vous devez vous poser la question suivante : que dois-je faire pour être bon dans mon travail ? Et la réponse à cette question est très différente chaque jour. Pour moi, l'été est l'occasion de m'épanouir en dehors du terrain. Je réfléchis beaucoup à la culture que je veux créer, et pas seulement créer, mais aussi maintenir. »

Des journalistes californiens ont d'ailleurs expliqué qu'il avait tenu à s'excuser pour son ton lors de certaines conférences de presse en fin de saison dernière, où il avait pu sembler méprisant. C'est qu'à Los Angeles, où la pression médiatique et les attentes sont permanentes, la patience n’est pas la vertu première des « Purple & Gold ».

Pour l’instant, JJ Redick bénéficie en tout cas du soutien total de son GM, Rob Pelinka, et de la direction de la franchise, que ce soit Jeanie Buss ou Mark Walter. Reste à savoir s'il saura transformer ses idées en résultats concrets. Car à Hollywood, plus qu’ailleurs, le scénario peut basculer en un clin d’œil…