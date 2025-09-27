Les Sixers visent un style de jeu indépendant de leurs superstars

Nick Nurse fait face au même casse-tête que l'an dernier : imaginer un plan de jeu pour les Sixers alors que Joel Embiid et Paul George sont toujours sur la touche. La saison passée, les deux hommes, associés à Tyrese Maxey, n'ont évolué ensemble qu'à 15 reprises.

Alors plutôt que de miser sur la présence, ou non, des stars de l'équipe, les Sixers visent une autre approche. « On essaie de créer une identité où… peu importe qui joue, que je ne joue pas, que Jo ne joue pas, que Jared (McCain) ne joue pas, que Paul ne joue pas. Les Sixers vont jouer de la même manière chaque soir. Peu importe qui est sur le terrain, on va se battre et jouer avec intensité. C’est ça, la base », définit Tyrese Maxey.

Un moyen pour l'équipe locale de continuer à avancer et d'être moins dépendante des éléments ayant le plus de place dans le jeu des Sixers. Évidemment qu'avec Andre Drummond dans la raquette, à la place de Joel Embiid, la configuration de l'équipe n'a pas grand-chose de comparable.

Garder la même base

« Donc ce n’est pas : ‘Oh, on doit tout miser sur une chose, et si tu ne joues pas, on doit tout changer.' Non. On va jouer de la même manière chaque soir. Et bien sûr, il y a des petits ajustements. Quand Joel joue, évidemment qu’ils vont le prendre à deux et faire plein de choses différentes, mais notre base doit rester la même tous les soirs. C’est le plus important sur lequel on travaille », développe Tyrese Maxey, qui attend par ailleurs une « camaraderie et une fraternité en dehors du terrain ».

Nick Nurse, qui commence à s'habituer à devoir faire sans ses joueurs majeurs, assure lui aussi que l'absence du duo « ne freine pas du tout » sa formation. « On ne va pas nous laisser freiner par ça. On a ajouté de la vitesse, de la vivacité, de l’explosivité, et on en est très satisfaits. On a pas mal de joueurs qui, selon nous, peuvent faire partie de la rotation d’une bonne équipe NBA », s'enthousiasme le coach.

Le rendez-vous est donc pris au camp d'entraînement pour commencer à travailler en ce sens, et à tenter « d'établir ce style de jeu ». Et de s’assurer avec le temps, comme dit Nick Nurse, « qu’on donne un effort énorme chaque jour et qu’on joue avec une intensité maximale chaque soir ».