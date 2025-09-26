Blessures, dépression, marijuana… Julius Randle raconte ses derniers mois difficiles à New York

Quand il repense à ses dernières semaines aux Knicks, Julius Randle ne mâche pas ses mots : « À la fin, j’étais dans ma période la plus sombre. J'étais vraiment très mal, comme si je n’avais plus aucun plaisir à aller travailler chaque jour. » Figure majeure du renouveau new-yorkais, All-Star et MIP, l’ailier-fort a longtemps porté sur ses épaules une franchise en quête de renouveau. Mais les blessures et la pression ont fini par l’écraser…

Privé de terrain, spectateur d’une équipe qui gagnait sans lui, il s’est replié sur lui-même. « Je rentrais de la rééducation (de son épaule) et je m’enfermais dans une pièce sombre pour regarder la télé. Je ne voulais même pas montrer mon visage. J’étais en colère, frustré, je voulais juste qu’on me laisse tranquille. »

Sa femme, Kendra, ne reconnaissait plus son mari et cherchait de l'aide : « Comme épouse, je voyais que ça pesait sur lui. Il rentrait à la maison et n’était plus présent. »

Dans cette spirale négative, Julius Randle a profité de l'arrêt des tests sur le cannabis en NBA, à partir de 2023, pour y trouver un anesthésiant temporaire : « Ça volait mon âme » raconte-t-il aujourd’hui à The Athletic.

« Une bouffée d’air frais » dans le Minnesota

Sa femme a alors pris l’initiative de contacter le psychiatre Daniel Amen, connu pour son utilisation (très discutée) de l'imagerie médicale. « Il a fait ressortir de lui ce calme » raconte-t-elle. Il l'a en tout cas aidé à arrêter le cannabis, à comprendre les causes de son anxiété et à renouer les liens avec ses proches : « Je pense que l’une des décisions les plus importantes dans la vie, c’est qui tu choisis comme partenaire. Ma femme a vu le meilleur et le pire de moi. Elle pouvait me dire : ‘Ce n’est pas toi' »

Son transfert vers Minnesota a conclu le processus. « Une bouffée d’air frais » résume-t-il. Retrouvant Chris Finch, qu’il avait connu à La Nouvelle-Orléans, il s'est surtout éloigné de la pression de New York et du Madison Square Garden. « Ici, je sens que je n’ai pas besoin d’être parfait chaque jour. Ça me permet d’être plus à l’aise et de me dire : ‘OK, je fais de mon mieux et on ne me juge pas pour une ou deux mauvaises actions.' »

De nouveau présent pour sa femme et ses enfants, Julius Randle aborde cette nouvelle saison avec un nouveau contrat de 100 millions de dollars sur trois ans, et l’impression d’avoir tourné la page. « Une fois qu'on sort de cette situation, c'est le jour et le nuit. Je peux me dire : ‘Bon, je ne retomberai plus jamais dans cet état. Je ne serai plus jamais aussi énervé, je ne laisserai plus jamais des choses qui échappent à mon contrôle me perturber autant. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 ☆ NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 ☆ NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 ☆ NYK 46 35 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.