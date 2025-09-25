NBA
Finalement, Frank Ntilikina ne rejoindra pas l’Olympiakos

Publié le 25/09/2025 à 19:35

Euroleague – L'Olympiakos du Pirée a refusé de payer une indemnité de transfert pour récupérer Frank Ntilikina.

frank ntilikina

Revirement dans le “transfert” de Frank Ntilikina à l'Olympiakos puisque Eurohoops révèle que le club du Pirée a finalement abandonné l'idée de récupérer le meneur du Partizan Belgrade. Selon nos confrères, les dirigeants grecs ont refusé de payer 300 000 dollars pour racheter ses deux années de contrat, et le club serbe a mis fin aux discussions et va donc conserver son meneur défenseur.

Côté Olympiakos, on enclenche un plan B pour recruter un meneur, souhait numéro 1 de l'entraîneur Giorgos Bartzokas. Ce besoin est arrivé jusqu'aux oreilles d'un meneur de jeu américain, et il s'agit ni plus ni moins d'Isaiah Thomas

Quoi qu'il en soit, Ntilikina ne retrouvera pas Evan Fournier, et l'ancien meneur des Knicks reste donc sous contrat jusqu'en 2026 avec le Partizan. Le club entraîné par Zeljko Obradovic s'est offert un recrutement de luxe avec les venues de Jabari Parker, Shake Milton ou la prolongation d'Isaac Bonga.

Par Fabrice Auclert
