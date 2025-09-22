Frank Ntilikina avec Evan Fournier à l’Olympiakos ?

Comme en NBA, les équipes d'Euroleague finalisent leur effectif pour la saison qui vient. Et à l'Olympiakos, la blessure de Keenan Evans complique les affaires de l'entraîneur, Giorgos Bartzokas.

Même si son club a remporté le tournoi de Crète en battant l'Etoile rouge de Belgrade en finale (86-83), avec notamment 17 points d'Evan Fournier, l'entraîneur a ainsi expliqué qu'il était en quête d'un meneur/arrière supplémentaire. Et selon les informations d'Eurohoops, cette piste pourrait bien mener à Frank Ntilikina…

L'information semble étonnante alors que le Français de 27 ans venait de prolonger avec le Partizan Belgrade, jusqu'en 2027, mais l'Olympiakos a envoyé une offre ferme au club serbe pour récupérer le joueur.

Il faudra peut-être attendre quelques jours avant que la nouvelle ne devienne officielle, la troupe de Zeljko Obradovic rentrant actuellement d'Australie, où elle a disputé un tournoi amical face notamment au Panathinaikos. Mais les différentes parties semblent sur la même longueur d'onde.

Si l'accord se concrétise, Frank Ntilikina apportera donc surtout un profil défensif à Giorgos Bartzokas, en complément d'Evan Fournier, Thomas Walkup, Saben Lee, Tyler Dorsey et Giannoulis Larentzakis sur les lignes arrières. L'an passé, il tournait à 7.0 points et 2.0 passes de moyenne sur 20 minutes, en 21 matchs d'Euroleague.