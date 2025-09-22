Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Frank Ntilikina avec Evan Fournier à l’Olympiakos ?

Publié le 22/09/2025 à 13:06 Twitter Facebook

Alors qu'il venait de prolonger au Partizan Belgrade, Frank Ntilikina serait désormais sur le point de rejoindre l'Olympiakos d'Evan Fournier !

Frank NtilikinaComme en NBA, les équipes d'Euroleague finalisent leur effectif pour la saison qui vient. Et à l'Olympiakos, la blessure de Keenan Evans complique les affaires de l'entraîneur, Giorgos Bartzokas.

Même si son club a remporté le tournoi de Crète en battant l'Etoile rouge de Belgrade en finale (86-83), avec notamment 17 points d'Evan Fournier, l'entraîneur a ainsi expliqué qu'il était en quête d'un meneur/arrière supplémentaire. Et selon les informations d'Eurohoops, cette piste pourrait bien mener à Frank Ntilikina

L'information semble étonnante alors que le Français de 27 ans venait de prolonger avec le Partizan Belgrade, jusqu'en 2027, mais l'Olympiakos a envoyé une offre ferme au club serbe pour récupérer le joueur.

Il faudra peut-être attendre quelques jours avant que la nouvelle ne devienne officielle, la troupe de Zeljko Obradovic rentrant actuellement d'Australie, où elle a disputé un tournoi amical face notamment au Panathinaikos. Mais les différentes parties semblent sur la même longueur d'onde.

Si l'accord se concrétise, Frank Ntilikina apportera donc surtout un profil défensif à Giorgos Bartzokas, en complément d'Evan Fournier, Thomas Walkup, Saben Lee, Tyler Dorsey et Giannoulis Larentzakis sur les lignes arrières. L'an passé, il tournait à 7.0 points et 2.0 passes de moyenne sur 20 minutes, en 21 matchs d'Euroleague.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes