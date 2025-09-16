Quand Josh Giddey s’invite à l’entraînement du Pana

Ce n'est pas un Kamoulox, mais Josh Giddey s'est entraîné avec le Panathinaikos en Australie. Le club de Kendrick Nunn vient ainsi d'arriver à Melbourne dans le cadre de sa préparation pour disputer le tournoi Pavlos Giannakopoulos, et le Pana a effectué son premier entraînement dans le gymnase où Josh Giddey s'entraîne, quelques jours après avoir décroché sa prolongation de contrat avec les Bulls.

Lundi, il y avait des scolaires dans les gradins, et le meneur de Chicago a été le meilleur à l'applaudimètre. Côté Pana, beaucoup d'absents, à commencer par le coach Ergin Ataman, qui vient de remporter l'argent avec la Turquie lors de l'EuroBasket. Pour cette préparation, l'effectif se présente en ordre dispersé et T.J. Shorts, Mathias Lessort ou Marius Grigonis n'arriveront que jeudi à Melbourne. Ils ne devraient pas être en tenue pour le premier match amical face au Partizan Belgrade.

L'ancien du Thunder s'est donc entraîné avec Ioannis Kouzeloglou, Jerian Grant, Ioannis Rogkavopoulos et Kendrick Nunn, ainsi que quelques compatriotes : Jackson Macoy, Mojave King, Dillon Stith et Zac Triplett.

« Je m'entraîne ici tous les jours, et quand j'ai appris leur venue, j'ai pensé que c'était une bonne occasion de me mettre dans le rythme. C'est une très bonne équipe, respectée dans toute l'Europe. C'était la première fois que je m'entraînais avec une équipe d'EuroLeague. Ils ont un match jeudi et étaient un peu fatigués, alors quelques-uns d'entre nous sont venus les aider, pour courir sur le terrain et les préparer pour le match », a-t-il expliqué.

Interrogé à la fin de la séance sur la possibilité qu'il évolue un jour en Euroleague, Josh Giddey n'a pas fermé la porte, même si ce n'est clairement pas sa priorité : « Il ne faut jamais dire jamais… J'en ai parlé avec les gars, et ils adorent la Grèce, l'équipe et ils ne m'en disent que du bien. Peut-être un jour… »

Photo : CourtSide Melbourne