Frank Ntilikina prolonge au Partizan Belgrade

Euroleague – Sous contrat jusqu'en 2026 avec le club de la capitale serbe, Frank Ntilikina décroche une année supplémentaire en échange d'une réduction de salaire.

Coupé du groupe France en début de préparation de l'Eurobasket, Frank Ntilikina a, en revanche, convaincu les dirigeants du Partizan Belgrade puisqu'il a déjà prolongé son bail avant même la fin de son contrat. Selon TeleSport, le meneur français est désormais lié au club serbe jusqu'en 2027.

Précision importante : Ntilikina était sous contrat jusqu'en 2026, et il a accepté une réduction de salaire en échange de cette année supplémentaire.

A l'instar des gros bras grecs et turcs, le Partizan a animé l'intersaison avec les venues de Jabari Parker, Shake Milton ou la prolongation d'Isaac Bonga. Le tout sera toujours coaché par le mythique Zeljko Obradovic

Par Fabrice Auclert
Also available in english on Hoopsimpact.com
