Frank Ntilikina prolonge au Partizan Belgrade

Coupé du groupe France en début de préparation de l'Eurobasket, Frank Ntilikina a, en revanche, convaincu les dirigeants du Partizan Belgrade puisqu'il a déjà prolongé son bail avant même la fin de son contrat. Selon TeleSport, le meneur français est désormais lié au club serbe jusqu'en 2027.

Précision importante : Ntilikina était sous contrat jusqu'en 2026, et il a accepté une réduction de salaire en échange de cette année supplémentaire.

A l'instar des gros bras grecs et turcs, le Partizan a animé l'intersaison avec les venues de Jabari Parker, Shake Milton ou la prolongation d'Isaac Bonga. Le tout sera toujours coaché par le mythique Zeljko Obradovic