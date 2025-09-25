NBA
Une reprise sans Bilal Coulibaly ni Alex Sarr chez les Wizards

Publié le 25/09/2025 à 17:10

NBA – L'ailier français, qui se remet d'une intervention au niveau du pouce, devrait même manquer une à deux semaines de compétition.

Bilal Coulibaly - Alex SarrLes Wizards vont ouvrir leur « training camp » sans leurs Français. Comme annoncé, Bilal Coulibaly va manquer l'intégralité du camp d'entraînement, ainsi que le démarrage des hostilités.

L'ailier français, qui se remet de son opération au pouce après une déchirure d'un ligament, devrait être prêt à jouer d’ici la première ou la deuxième semaine de la saison régulière. Cette mise à jour, faite par le GM de la franchise Will Dawkins, est conforme au calendrier initial.

L'autre point santé chez les Wizards concerne Alex Sarr. Touché au mollet, ce qui l'a contraint à mettre fin prématurément à son Euro avec les Bleus cet été, l'intérieur va également manquer la reprise à Washington. Mais dans son cas, la franchise locale est optimiste quant au fait qu’il pourra y participer sur la fin.

Les Wizards démarrent leur exercice 2025/26 par un déplacement à Milwaukee le 22 octobre, avant un passage sur le parquet des Mavs deux jours plus tard.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jordan Poole 68 29.4 43.2 37.8 88.3 0.5 2.5 3.0 4.5 3.0 1.3 0.4 3.0 20.5
Kyle Kuzma 32 27.7 42.0 28.1 60.2 0.8 4.9 5.8 2.5 2.3 0.6 0.2 1.6 15.2
Alex Sarr 67 27.1 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 1.7 0.7 1.5 2.2 13.0
Malcolm Brogdon 24 23.5 43.3 28.6 88.0 0.9 2.9 3.8 4.1 1.6 0.5 0.2 1.3 12.7
Bilal Coulibaly 59 33.0 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.1 1.3 0.7 2.4 12.3
Corey Kispert 61 26.3 45.1 36.4 85.2 0.6 2.4 3.0 1.7 1.0 0.4 0.2 1.6 11.6
Jonas Valanciunas 49 20.0 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 1.8 0.4 0.6 2.0 11.5
Khris Middleton 14 22.1 41.3 27.7 86.8 0.6 3.1 3.7 3.4 1.4 1.3 0.2 1.6 10.7
Bub Carrington 82 30.0 40.1 33.9 81.2 0.4 3.8 4.2 4.4 1.7 0.7 0.3 2.3 9.8
Tristan Vukcevic 35 14.6 49.6 37.3 77.6 0.7 3.0 3.7 1.1 1.2 0.3 0.7 1.6 9.4
Marcus Smart 15 18.7 44.0 39.2 68.6 0.3 1.7 1.9 2.5 1.3 1.1 0.2 1.5 9.3
A.j. Johnson 22 27.0 38.1 24.7 88.6 0.4 2.0 2.4 3.1 1.4 0.5 0.1 2.3 9.1
Justin Champagnie 62 21.6 51.1 38.3 68.5 1.8 3.9 5.7 1.0 0.9 1.0 0.6 1.8 8.8
Colby Jones 15 25.7 46.6 30.8 65.7 0.9 3.4 4.3 2.5 1.1 1.3 0.4 1.6 8.7
Kyshawn George 68 26.5 37.2 32.2 75.3 0.7 3.5 4.2 2.5 1.4 1.0 0.7 3.0 8.7
Richaun Holmes 31 17.2 64.7 0.0 83.3 2.0 3.7 5.7 1.4 0.7 0.3 0.7 1.6 7.4
Jared Butler 32 11.3 48.3 36.6 77.8 0.4 0.8 1.3 2.6 0.9 0.4 0.2 1.3 6.9
Jaylen Martin 13 18.0 41.7 27.3 90.0 0.8 2.5 3.4 1.3 0.9 0.7 0.0 1.0 5.8
Marvin Bagley Iii 19 8.8 53.5 20.0 65.2 1.4 1.5 2.9 0.4 0.6 0.4 0.3 0.6 4.9
J.t. Thor 11 18.8 36.4 20.0 57.1 1.5 2.3 3.8 0.5 0.3 0.5 0.5 1.0 3.9
Anthony Gill 51 7.8 48.9 32.3 66.0 0.4 0.9 1.3 0.3 0.2 0.2 0.0 0.6 2.5
Johnny Davis 34 7.1 41.0 24.1 60.0 0.3 0.8 1.1 0.3 0.2 0.4 0.2 0.5 2.4
Patrick Baldwin, Jr. 22 4.6 51.5 52.4 50.0 0.2 0.8 1.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 2.1
Jalen Mcdaniels 4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0

Par Samuel Hauraix
