Une reprise sans Bilal Coulibaly ni Alex Sarr chez les Wizards

Les Wizards vont ouvrir leur « training camp » sans leurs Français. Comme annoncé, Bilal Coulibaly va manquer l'intégralité du camp d'entraînement, ainsi que le démarrage des hostilités.

L'ailier français, qui se remet de son opération au pouce après une déchirure d'un ligament, devrait être prêt à jouer d’ici la première ou la deuxième semaine de la saison régulière. Cette mise à jour, faite par le GM de la franchise Will Dawkins, est conforme au calendrier initial.

L'autre point santé chez les Wizards concerne Alex Sarr. Touché au mollet, ce qui l'a contraint à mettre fin prématurément à son Euro avec les Bleus cet été, l'intérieur va également manquer la reprise à Washington. Mais dans son cas, la franchise locale est optimiste quant au fait qu’il pourra y participer sur la fin.

Les Wizards démarrent leur exercice 2025/26 par un déplacement à Milwaukee le 22 octobre, avant un passage sur le parquet des Mavs deux jours plus tard.