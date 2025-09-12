Blessé à l’Euro, Bilal Coulibaly ratera le début de la saison régulière

Les Wizards ne seront sûrement pas ravis de cet EuroBasket 2025. Leurs deux Français en reviennent en effet blessés, Alex Sarr ayant dû déclarer forfait au milieu de la compétition après avoir été touché au mollet, alors que Bilal Coulibaly vient lui de se faire opérer suite à un problème au pouce droit…

L'arrière/ailier de 21 ans souffre ainsi d'une déchirure d'un ligament, ce qui va sans doute l'empêcher de participer à l'ensemble du « training camp » mais aussi à quelques matchs au début de la saison régulière.

Cela explique sans doute en partie sa timidité offensive, notamment sur les derniers matchs de l'EuroBasket. Dans les reportages « inside » proposés par la FFBB, on constatait qu'une attention particulière était accordée au pouce droit de Bilal Coulibaly, qui était souvent strappé. Mais rien n'avait été dévoilé sur la gravité du problème.

Dans tous les cas, c'est une mauvaise nouvelle pour le 7e choix de la Draft 2023, qui va débuter sa troisième saison dans la Grande Ligue avec du retard sur ses coéquipiers de Washington.

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 59 33 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.4 1.3 2.1 0.7 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.