Mikal Bridges ne voulait pas passer « pour un imposteur » avec sa prolongation de contrat

Certains n'y ont sans doute vu qu'un effort financier minime. Cet été, Mikal Bridges a signé un nouveau contrat de 150 millions de dollars sur quatre ans, pour rester lié aux Knicks jusqu'en 2030. L'ailier a ainsi laissé 6 millions de dollars sur la table, car il était éligible à un montant total de 156 millions.

« Le plus important, c’est que si je viens ici en disant à quel point je veux gagner, puis que j’essaie de prendre chaque dollar et de compliquer les choses pour l’organisation, alors je passerais pour un imposteur. Et ce n’est pas qui je suis », justifie aujourd'hui le joueur de 29 ans, qui fait de la gagne sa priorité « quoi qu’il en coûte ».

Un discours et un choix contractuel qui ne sont pas sans rappeler ceux de son capitaine et ancien coéquipier à Villanova, Jalen Brunson, qui, un an plus tôt, avait prolongé son contrat pour 156 millions de dollars sur quatre ans, plutôt que d'attendre et de pouvoir viser 269 millions de dollars sur cinq ans l'été d'après.

« Quelques millions de plus ne changeront pas ma vie »

« Comme je l’ai dit, j’aime tous les gars ici. Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas que le prochain qui en a besoin puisse, lui aussi, avoir l’occasion d’être payé ? J’ai déjà reçu une bonne somme d’argent. Quelques millions de plus ne changeront pas ma vie. Donc je pense qu’il vaut mieux aider les autres », poursuit Mikal Bridges.

En quadruplant son salaire annuel en passant de Phoenix à Brooklyn, l'ailier a déjà cumulé 83 millions de dollars en carrière. En parallèle, l'environnement new-yorkais semble bien lui aller. « J’adore être ici, les fans, la culture, le staff, la direction, les coéquipiers. C’est probablement ce qui compte le plus », développe celui qui a parfois connu des passages sans, niveau adresse, avant de terminer sur une bonne note à 17 points de moyenne (50% aux tirs).

« Beaucoup de gens pensaient que j’allais être énervé parce qu’ils étaient un peu trop durs avec moi. J’étais plus en colère contre moi-même dans cette situation, parce que tout ce qu’ils veulent, c’est ce que je veux aussi. Ce n’est pas du genre : ‘pourquoi vous m’en voulez ?' Certaines choses peuvent être un peu trop folles, mais c'est la vie. On a tous le même objectif », termine Mikal Bridges, pas rassasié par la finale de conférence disputée par les Knicks.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 82 37 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.