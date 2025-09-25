Pour la première fois, les Celtics abandonnent le vert sur un maillot

C'est la « fashion week » en NBA, et les équipes dévoilent, une à une, de nouvelles tenues. À Boston, on a décidé d'être dans la rupture complète avec un maillot blanc et doré. Cela peut sembler classique mais… c'est pourtant la première fois que les Celtics dévoilent un maillot sans la moindre touche de vert !

« Une base blanche rehaussée de doré représentant le succès, la réussite et le triomphe », écrit la franchise sur les réseaux sociaux. « Le lettrage et les numéros sont soulignés de noir, ce qui fait de ce maillot notre premier sans aucune touche de vert. »

En détail supplémentaire, la signature du mythique Red Auerbach est brodée sur chaque maillot. Pour l'occasion, les Celtics ont donné un nom à cette tenue : « The Golden Standard ».

Le tout avec un pitch comme les franchises NBA savent en sortir pour chaque nouveau maillot avec des phrases comme « Être un Celtic, c’est être quelqu’un qui travaille dur, qui n’abandonne jamais et qui ne cherche pas d’excuses » ou bien encore « En regardant notre passé, en nous inscrivant dans notre présent et en préparant l’avenir, nous reconnaîtrons les accomplissements de tous ceux qui nous ont précédés. »

Ces maillots dorés remplacent les City Edition de l’an dernier, qui étaient noirs avec des lettres et des numéros vert fluo. Pour l'instant, les Celtics n’ont pas encore annoncé de calendrier pour la première apparition officielle de ces maillots sur le dos de Jaylen Brown et ses partenaires.