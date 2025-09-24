Les Wolves relancent les « sapins » de l’époque Kevin Garnett

Ce sont des maillots chers aux fans des Wolves. Portés entre 1998 et 2008, soit quasiment toute la période Kevin Garnett, les « Trees » font leur grand retour cette saison du côté du Minnesota.

Ces maillots noirs, avec des sapins verts qui bordaient les manches et le col, ont accompagné l'équipe jusqu’en finale de Conférence Ouest en 2004. Anthony Edwards, Rudy Gobert et leurs coéquipiers les porteront à 28 reprises durant la saison 2025-2026 : 21 fois à domicile et 7 fois à l’extérieur.

« L'une des choses qui nous tient particulièrement à cœur est l'expérience des fans dans la salle », explique Alex Rodriguez, co-propriétaire des Wolves. « Nous avons interrogé les fans et l'un des résultats les plus importants de notre sondage était qu'ils voulaient ces maillots qui ont une grande importance pour eux, les ‘Black Trees' ».

« C'est un classique »

Pour l'ancienne star du baseball, il est important d'être à l'écoute des fans… et de leurs souvenirs.

« Quand nous sommes arrivés, tout le monde voulait remettre au goût du jour les périodes glorieuses. Ils avaient ce maillot lorsqu'ils ont atteint [pour la première fois] la finale de la Conférence Ouest. Cela rappelle beaucoup de bons souvenirs aux jeunes adultes qui étaient enfants à l'époque. Et ce n'est pas seulement un maillot sympa pour les Timberwolves. Je pense que c'est l'un des maillots les plus sympas de ces dernières décennies en NBA. C'est un classique. On le retrouve souvent dans les classements des maillots rétro. Il figure toujours dans le Top 5. »

De quoi promettre de belles ventes dans les boutiques du club, même si Alex Rodriguez assure que le souhait des Wolves est avant tout de répondre aux demandes de leurs supporters.

« Nous leur réservons d'autres surprises dans la salle et au niveau des tenues. Mais il est très important pour nous d'écouter attentivement les fans et nous essayons de leur offrir exactement ce qu'ils veulent. »

En complément, la franchise va également remettre au goût du jour le terrain de l'époque « KG ».