La Grèce se penche sur la disponibilité de Vassilis Spanoulis

A l'instar de Freddy Fauthoux, Vassilis Spanoulis va continuer de jongler avec sa double casquette d'entraîneur en club, et de coach en sélection nationale. Ce n'est pas évident à gérer, notamment en termes de disponibilité, mais en Grèce, on entend poursuivre ce retour au premier plan avec Vassilis Spanoulis sur le banc, et bien sûr Giannis Antetokounmpo sur le parquet.

« Giannis, tant qu’il est en bonne santé, se rendra disponible pour l’équipe nationale. Toujours, c’est-à-dire toujours », a insisté Vangelis Liolios, président de la Fédération, lors d’une interview à la télévision publique grecque, avant d'évoquer le cas Spanoulis. « Nous voulons qu’il reste. Certains problèmes doivent être résolus. Dans tous les cas, quelle que soit la situation, il y a toujours des points à régler. »

Comment gérer les fenêtres internationales

Pour la fédération, le plus important, c'est que l'entraîneur de Monaco souhaite rester. « Ce qui est important, c’est que les deux parties souhaitent prolonger la collaboration. Je pense que Vassilis est une personne, un entraîneur, un ancien joueur, lié à l’équipe nationale. J’ai toujours dit que la Grèce et l’équipe nationale coulaient dans ses veines. D’un autre côté, c'est un entraîneur professionnel, avec différentes obligations, et nous devons voir comment tout cela peut s’articuler dans l’intérêt de chacun », poursuit le président de la fédération de la Grèce.

En cas d'accord, la question est de savoir si Vassilis Spanoulis sera sur le banc pour la prochaine fenêtre de qualifications pour la Coupe du monde 2027.

« Si nous parvenons à un accord et si cela est possible dans l’intérêt de l’équipe nationale, il sera l’entraîneur », conclut Vangelis Liolios, alors qu'à la même période, l'AS Monaco sera en lice en Euroleague.