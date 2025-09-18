Freddy Fauthoux digère la frustration d’un « été poissard »

Maintenu dans ses fonctions après l'élimination en 1/8e de finale à l'Eurobasket, Freddy Fauthoux s'est évidemment projeté sur la saison à venir de Bourg-en-Bresse, mais aussi sur les prochaines échéances des Bleus. S'il n'y a pas de grande compétition en 2026, en revanche, l'Equipe de France devra valider son billet pour la Coupe du monde 2027 avec quatre fenêtres internationales, dont deux pendant le prochain été.

« Je ne me projette plus. Comme tout le monde, je m'étais fait une idée de l'Equipe de France sur ce cycle olympique et depuis je me suis réveillé » sourit-il dans les colonnes de L'Equipe. « Et ça aussi, c'est une leçon. Mais oui j'aurai besoin d'avoir des certitudes sur la disponibilité des joueurs plus tôt que cette année. On avait déjà intensifié les relations, mais en juin, il a fallu revoir les choses avec beaucoup de forfaits. »

Des forfaits qu'il a forcément mal encaissés, et il va s'entretenir avec deux cadres en particulier : Evan Fournier et Rudy Gobert. « Tout n'est pas à jeter. Je ne veux pas me cacher derrière ça mais on a eu un été poissard… » souligne le Landais, à propos des forfaits de Wemby, Poirier, Lessort, Strazel… « J'ai aussi beaucoup apprécié que Rudy (Gobert) soit venu à l'Accor Arena (le 16 août), qu'Evan (Fournier) ait envoyé des messages à la fin du tournoi. Comme tous, ils sont attachés au maillot. Mais je dois avoir de vraies discussions avec eux. »

Une chose est sûre, pour les prochaines campagnes, il n'envisage pas de « muscler » son staff avec la présence d'une ancienne légende du basket français, comme Tony Parker ou Antoine Rigaudeau. Une suggestion émise par Jacques Monclar, toujours dans L'Equipe.

« Ce n'est pas ce que je souhaite. Faire entrer quelqu'un dans une bulle doit être compatible avec le fonctionnement de celle-ci. En revanche, on doit mettre en place une meilleure communication et exploiter certaines ressources qui ne le sont peut-être pas assez, je pense à Boris Diaw (manager général) et Pascal Donnadieu (consultant), même si je parle beaucoup avec eux. »