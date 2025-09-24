Le Mercury a retrouvé son adresse extérieure au meilleur moment

Dans ce Game 2 face aux Lynx, le Mercury a accumulé vingt points de retard dans le troisième quart-temps avant que Satou Sabally ne sonne la révolte, pour lancer un 12-0 qui a permis à la franchise de l’Arizona de revenir dans la partie. Une remontée au score complétée en toute fin de match grâce à un tir à 3-points de Sami Whitcomb qui a envoyé le match en prolongation.

« Nate Tibbetts nous a donné un coup de boost à la mi-temps » explique Satou Sabally après la rencontre. « Nous nous sommes battues toute la saison donc vous ne pouvez pas abandonner un match même quand vous êtes menées. Je savais que l’on pouvait revenir à la mi-temps et on l’a fait. »

En prolongation, les Lynx n’ont quasiment pas existé puisque les joueuses de Cheryl Reeve ont attendu quasiment quatre minutes avant d’inscrire leurs premiers points par l’intermédiaire de Courtney Williams. Un trou d’air qui a été fatal à Minnesota et qui a fini par s’incliner 83 à 89.

« Pour être honnête, je pense que nous avons joué plus dur, c’est comme ça que nous avons défendu au premier tour » analyse l’entraîneur du Mercury, Nate Tibbetts. « Je crois que c’est notre quatrième rencontre en sept jours et j’étais un peu inquiet avant le match, mais elles ont très bien répondu en deuxième période. Je suis fier d’elles. »

Satou Sabally et Alyssa Thomas à la baguette

Pour remonter au score et s’imposer, le Mercury a pu compter sur une deuxième mi-temps impressionnante d’Alyssa Thomas où elle a inscrit 13 points, pris 7 rebonds et distribué 9 passes décisives, mais aussi sur son adresse extérieure, ce qui avait cruellement manqué lors du Game 1.

Satou Sabally symbolise cette adresse retrouvée puisque l’ailière a réussi 5 de ses 11 tentatives derrière l’arc, un record personnel en playoffs, alors qu’elle avait affiché un 0/5 de loin lors de la première manche.

« Elles [les Lynx] doivent faire un choix. Soit elles nous ferment l’accès à la raquette, soit elles nous empêchent de tirer de loin. C’est compliqué de faire les deux »explique Nate Tibbetts. « Ce soir, nous avons eu beaucoup de tirs derrière l’arc ce soir et nous les avons réussis. »

Grâce à ce succès, le Mercury égalise dans cette série avant le Game 3 prévu vendredi qui, en cas de victoire, offrira à Phoenix une première chance de se qualifier pour les WNBA Finals.