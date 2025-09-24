Comme Luka Doncic, Zion Williamson a fondu durant l’été !

Ce mardi, les Pelicans ont participé au traditionnel « media day ». Un événement au cours duquel Zion Williamson est apparu particulièrement affûté, et on ne l'avait jamais vu aussi « mince ».

Après un solide mois de mars à 25.3 points, 6.4 rebonds et 6.1 passes de moyenne, l’ancien phénomène de Duke semble déterminé à relancer sa carrière, et ça passe par des kilos en moins.

« Nous avons créé un programme qui allait de la boxe à l’entraînement sur un terrain de football en passant par plein d’exercices différents » explique Zion Williamson sur sa remise en forme survenue après sa blessure la saison dernière. « À un moment, j’ai vu un réel changement et je me suis dit : ‘Je me sens bien'. Je ne me suis pas senti comme ça depuis la fac. »

Le maître à bord du bateau Pelicans

Lundi dernier, Joe Dumars, le GM des Pelicans, s'était confié sur une réunion avec Zion Williamson au cours de laquelle il lui avait demandé d'être exemplaire et de prendre ses responsabilités. Durant ce « media day », la star des Pelicans est revenue sur cette discussion : « Nous nous sommes assis et nous avons un échange en tête-à-tête. Je lui ai simplement dit que je n’allais pas le décevoir. Ils [les Pelicans] ont toujours cru en moi et cela m’aide beaucoup, mais ils ont aussi des exigences et leurs exigences s’accompagnent de beaucoup de responsabilités. »

Dans un effectif remodelé durant l’intersaison avec le transfert de C.J. McCollum en échange de Jordan Poole, l'arrivée de Kevon Looney et la sélection des deux rookies, Derik Queen et Jeremiah Fears, Zion Williamson va devoir prouver qu’il est un cadre capable de porter cette équipe dans cette redoutable conférence Ouest.

« La grandeur c’est lorsque vous n’avez pas envie de faire quelque chose, et que vous venez quand même et vous travaillez » explique Zion Williamson. « Je vais faire tout ce dont mon équipe a besoin. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.2 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 ☆ NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 ☆ NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOP 30 29 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.