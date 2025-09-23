Après Kobe, Olajuwon et Garnett, Giannis Antetokoumpo veut travailler avec Carmelo Anthony

Dans une interview fleuve avec Sport24, Giannis Antetokounmpo revient sur cette médaille de bronze obtenue avec la Grèce à l'EuroBasket, et il évoque sa famille, le rôle de ses parents ou encore cette période où il avait perdu cette passion pour le basket… “Depuis 2022, j’ai retrouvé la joie de jouer, surtout avec l’équipe nationale. Chaque été passé avec la Grèce me fait retomber amoureux du basket” explique-t-il, avant d'évoquer la saison NBA à venir, et son statut.

“Les cinq meilleurs joueurs, je pense, sont Luka, Jokic, SGA, Tatum et moi. Et ça dépend de la saison” nuance-t-il. “Si je reviens cette année et que je progresse, que j'aide mon équipe à remporter la conférence Est et que nous allons en finale contre n'importe quelle autre équipe, je deviens automatiquement le meilleur joueur du monde. Mais si Luka y parvient, il devient le meilleur joueur du monde. Si Jokic y parvient, il est le meilleur joueur du monde…”

Un faible pour les “two-way player”

À titre personnel, il apprécie les “two-way player”, et on se souvient qu'il avait été tout proche de réaliser le doublé MVP – Défenseur de l'année. “Ma préférence va aux joueurs polyvalents. J'aime beaucoup Anthony Edwards… J'aime Anthony Davis… J'aime Kawhi Leonard, je l'apprécie beaucoup” énumère-t-il. “J'aime les gars qui savent défendre et qui sont des monstres en attaque. Sur le terrain, on sait qu'ils vont toujours se donner à 100 %. Ils ne feront pas toujours tout bien, mais ils se donnent toujours à 100 %.”

Comme un LeBron James ou un Kobe Bryant, ou même Victor Wembanyama aujourd'hui, Giannis a très vite travaillé avec des légendes, et il se souvient de sa première rencontre avec Kobe.

“Je suis allé dans la salle où sa fille s'entraînait. L'entraînement était vers midi, mais comme mon vol était à 8h30, je n'avais nulle part où aller. Je suis arrivé à Orange County, où il habitait tout près, vers 9h. Je suis allé sur le terrain tôt et j'ai attendu. Je me suis étiré, j'ai tiré, je me suis assis et j'ai attendu” se souvient-il, avant d'évoquer l'arrivée de Kobe. “Il a ouvert la porte et s'est dirigé vers moi et c'était comme si tout bougeait au ralenti. Au ralenti… Imaginez si Kobe ou Jordan entraient, vous seriez choqué. Ce sont ces 3, 5, 10 secondes au ralenti, et vous vous diriez : « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Je n'étais pas Giannis Antetokounmpo à l'époque, je n'étais pas le joueur que je suis aujourd'hui. J'avais 22-23 ans et c'était Kobe. Il était dans le Top 5, le Top 10 de tous les temps. On a parlé de défense, d'entraînement…”

Des points communs avec Hakeem Olajuwon

Ce jour-là, Kobe Bryant lui explique effectivement que les défenses NBA sont les mêmes chaque soir. “Il m'a expliqué comment étudier les défenses. Il m'a dit qu'il était très difficile pour elles de s'adapter en NBA. « Regarde les trois derniers matchs et si ça défend comme face à des superstars, prépare-toi à les affronter aussi . » Je lui ai dit : « Et si elles changeaient ? » Il m'a répondu : « Elles ne changent pas. Je l'ai fait toute ma carrière et je les ai toutes détruites. Les défenses ne changent pas . » Et je commence à le voir.”

Autres “professeurs” mis à sa disposition, Kevin Garnett et Hakeem Olajuwon. “Quand on parle avec Kevin Garnett, on a l'impression de pouvoir soulever des montagnes. Il est incroyable. Je ne sais pas comment il était quand il jouait. Kobe et Garnett, quand je leur ai parlé, étaient intenses. Ils étaient intenses parce qu'ils venaient de prendre leur retraite” souligne le “Greek Freak”. “Hakeem était à la retraite depuis vingt ans et il était un peu plus décontracté, mais c'est aussi un professeur. Il était génial et chaque fois que je joue à Houston, il vient toujours me voir. On parle encore beaucoup des appuis. Et puis, je savais qu'on avait le même parcours. Et pas seulement le même parcours. Le même numéro. Tout. Incroyable !”

Et aujourd'hui, avec qui il aimerait travailler ? “Je n'aime pas travailler avec des joueurs en activité. Je pourrais travailler avec LeBron James, mais il joue encore. Je le reverrai dans un mois ou deux et il sera mon adversaire. J'aime travailler avec des joueurs retraités. Je pense que le prochain sera Carmelo Anthony. Si je pouvais travailler avec lui, j'adorerais.”