Les Hornets donnent sa chance au fils de Dennis Rodman

Fils de Dennis Rodman et frère de Trinity, la star du soccer aux Etats-Unis, DJ Rodman a convaincu les Hornets en Summer League, puisque la franchise annonce qu'il a décroché une invitation pour le camp d'entraînement.

Non drafté à sa sortie de USC, où il était coéquipier de Bronny James, il a débuté sa carrière professionnelle par un essai aux Warriors, puis une saison en G-league avec les Maine Celtics avec lesquels il tournait la saison passée à 6.8 points, 5.6 rebonds et 1.8 passe de moyenne.

Ailier de formation, DJ Rodman a la particularité d'avoir effectué cinq saisons universitaires, à Washington State puis USC pour disputer, en tout, 143 rencontres NCAA. Agé de 24 ans, il devrait rejoindre le Greensboro Swarm, l'équipe de G-League des Hornets, car l'effectif NBA est plein, et les trois “two-way contract” ont déjà été distribués.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.