Nneka Ogwumike signe aussi un quadruplé

Il n'y a pas que A'ja Wilson qui a réussi un quadruplé historique cette saison ! Aux côtés de la quadruple MVP de la saison, Nneka Ogwumike a quant à elle décroché le trophée « Kim Perrot » pour la quatrième fois de sa carrière, et c'est également une première dans l'histoire de la ligue !

A l'instar du NBA Sportsmanship Award, ce trophée met en valeur la joueuse ayant affiché les meilleurs valeurs de sportivité et de fair-play au cours de la saison et il tient son nom de la joueuse américaine Kim Perrot décédée d'un cancer en 1999, à l'âge de 32 ans. C'est donc la quatrième fois que l'ailière de Seattle est récompensée après son triplé entre 2019 et 2021.

Le vote a été assez disputé puisque Nneka Ogwumike a reçu 18 votes sur 72, devançant Saniya Rivers (Connecticut) et ses 11 votes. Viennent ensuite Napheesa Collier (Minnesota), Kayla Thornton (Golden State) avec 7 votes, puis Rachel Banham (Chicago) et Naz Hillmon (Atlanta) à six votes, Maddy Siegrist (Dallas – 5), Natasha Howard (Indiana – 4), Jewell Loyd (Las Vegas – 3), Sami Whitcomb (Phoenix – 3), Leonie Fiebich (New York) et Jade Melbourne (Washington – 1).

Outre son comportement sportif irréprochable, l'ailière de 35 ans, qui est également présidente du syndicat des joueuses, aura aussi été un repère constant dans la saison inégale du Storm, terminant ses 44 matchs à 18.3 points, 7 rebonds et 2.3 passes décisives par match.

On peut enfin souligner son rôle auprès de sa coéquipière Dominique Malonga, qu'elle a accompagné dans son développement pour la première saison WNBA de la Française. Comme elle l'avait dit en début de saison, non sans une pointe d'humour : « Dom se doit d'être dominante ! »