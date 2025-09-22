Légende de l’Euroleague, Kyle Hines devient assistant GM aux Long Island Nets

Ça n'avait pas fait les gros titres, mais Kyle Hines avait rejoint l'organigramme des Nets la saison dernière.

Juste après sa retraite, le petit intérieur, nommé parmi les 25 meilleurs joueurs de l'Euroleague au XXIe siècle, avait ainsi intégré le staff de la franchise de Brooklyn, en charge du développement des joueurs.

Néanmoins, le quadruple vainqueur de la compétition reine du Vieux Continent (2012, 2013, 2016 et 2019) change de poste aux Etats-Unis, puisqu'il vient tout juste d'être nommé assistant GM aux Long Island Nets.

À 39 ans, il va donc désormais découvrir le travail de construction d'un effectif, et il aura sans doute pas mal de boulot, alors que le roster de Brooklyn est très jeune et qu'il risque d'y avoir pas mal de trajets entre la NBA et la ligue de développement pour Nolan Traoré, Egor Demin, Ben Saraf, Drake Powell, Danny Wolf et compagnie.

La trajectoire de Kyle Hines rappelle en tout cas celle de Trajan Langdon, un Américain n'ayant pas réussi à faire carrière en NBA mais qui a brillé sur les parquets européens. À sa retraite, il est devenu scout aux Spurs avant de devenir assistant GM des Nets… puis GM des Pelicans. Et enfin des Pistons, qu'il a complètement relancés.