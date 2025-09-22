Le 21 octobre devient un jour férié à OKC

Un « jour férié unique ». C'est ce qu'a décidé de mettre en place le maire d'Oklahoma City, David Holt, avec la création du « Thunder Day ». Cette fête aura lieu le 21 octobre, jour de la reprise de la saison régulière avec la réception des Rockets. Lors de la cérémonie d'avant-match, la franchise hissera sa première bannière de champion NBA au plafond de la salle, tandis que les joueurs recevront chacun leur bague.

« Dans un mois, le 21 octobre, nos champions NBA ouvriront la saison régulière 2025-2026 à domicile. Ce soir-là, la bannière de champion de notre Thunder sera dévoilée dans les plafonds de notre salle, les joueurs recevront leurs bagues de champion, et notre trophée Larry O’Brien prendra sa place définitive dans notre arène », écrit David Holt sur les réseaux sociaux. « Ce jour-là – le 21 octobre 2025 – sera le THUNDER DAY à OKC. Plus d'infos à venir… »

Pour le maire de la ville, il s'agit de célébrer jusqu'au bout ce titre, et après la parade, en juin dernier, il avait décidé que chaque jour de juillet serait consacré à une personnalité de la franchise, du propriétaire Clay Bennett, au GM Sam Presti, en passant par les 18 joueurs.