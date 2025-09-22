Le Fever a gâché la fête de A’ja Wilson

Le Game 1 a pris des airs de douche froide pour Las Vegas, sur une dynamique extrêmement positive (18 victoires en 19 matches) malgré un premier tour pas si évident que ça face à Seattle. Surtout, l'euphorie était montée d'un cran après l'annonce du quatrième titre de MVP d'A'ja Wilson. Jusqu'à ce que le Fever ne vienne calmer tout ça en sortant un match plein pour reprendre l'avantage du terrain.

Forcément, Becky Hammon avait la tête des mauvais jours, préoccupée d'avoir vu son équipe lâcher de la sorte, et comme paralysée par séquences, face à l'enjeu ou le plan de jeu d'Indiana. Surtout, aucune joueuse n'a su élever son niveau lorsque A'ja Wilson s'est retrouvée en panne d'efficacité, et c'est ce qui est le plus inquiétant, surtout au regard de la qualité qui compose ce groupe aux côtés de la poste 5 américaine.

“Je sais qu'on en est capables, mais pas en jouant comme ça”, a-t-elle asséné. “On est à 12 passes décisives ce soir, sur 40 minutes. 12 ! Et 12 balles perdues. Mais ça commence déjà en défense. On n'a pas eu de réponse pour Kelsey Mitchell (34 points), on n'a même pas essayé de la ralentir un peu. J'ai trouvé que le contenu était très pauvre (…). Nos problèmes ont commencé là, et en attaque, le fait de ne pas avoir fait bouger le ballon, du tout. C'était… il va falloir qu'on en parle”.

Réaction attendue mardi soir

C'est en effet là que la force du collectif créé par Becky Hammon peut se retourner. Car si personne n'arrive à prendre le relais, comme le collectif d'Indiana a su le faire aux côtés de Kelsey Mitchell, c'est toute l'attaque qui se fige. Las Vegas s'est trop reposé sur les exploits d'une A'ja Wilson qui était tout simplement dans un jour sans.

Becky Hammon a en tout cas profité de son passage en conférence de presse pour dédouaner A'ja Wilson de ce revers.

“Elle a juste manqué ses tirs. Elle a eu beaucoup de bonnes situations. Elle a juste raté, et ça arrive. Même les plus grandes joueuses ont des soirs sans. Mais je dirais aussi, qu'en général, elle ne fait jamais deux mauvais matchs de suite, c'est quelqu'un qui sait rebondir et sait faire les ajustements nécessaires”, a-t-elle ajouté. “Mais c'est aussi au reste d'entre nous de lui apporter notre soutien, d'autant plus dans un soir comme ça. J'ai trouvé qu'elle a eu de bons tirs, et d'ailleurs toute l'équipe a eu de bons tirs. Comme je l'ai dit, les lay-ups ratés au début du match. Ce sont des choses qui cassent le momentum, quand on rate les tirs qui d'habitude rentrent. Et là, ils ne sont pas rentrés. Ces ratés ont fait comme un effet boule de neige”.

Il faut donc s'attendre à une réaction digne d'une quadruple MVP…