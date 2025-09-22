Kelsey Mitchell : « C’est le début de quelque chose de grand »

Malgré les blessures à répétition et le forfait de joueuses majeures comme Caitlin Clark, puis Sophie Cunningham, puis Aari McDonald, et une saison régulière où rien n'aura été facile, Indiana a tenu bon.

La qualification en demi-finale des playoffs après avoir éliminé Atlanta relevait déjà de l'exploit. Alors que dire de ce succès dans le Game 1 face aux Aces de A'ja Wilson, à Las Vegas et avec la manière ? Héroïne de la rencontre avec ses 34 points, Kelsey Mitchell a mis en avant l'ensemble du collectif, alors que six joueuses ont scoré 6 points et plus. Un collectif qui a également brillé en défense, notamment pour faire déjouer A'ja Wilson (16 points à 6/22 au tir)

“Je suis fière de notre équipe, on a fourni un effort collectif, d'Odyssey Sims à Aliyah Boston, c'est venu de tout le monde. Tout notre groupe a été puissant, Natasha Howard en allant sur la ligne, Lexie Hull a aussi fait ce qu'elle sait faire. On sait qu'on a une équipe incroyable, et à quel point l'adversaire peut être fort aussi. Parfois, le mieux que tu puisses faire, c'est de les pousser à prendre les tirs les plus difficiles possible. Notre but, c'est de rester agressives en défense autant qu'on peut”, a-t-elle déclaré. “Notre groupe a été incroyable. Je trouve qu'il a été très résilient, notamment lorsqu'on a pris un 10-1 dans le troisième quart-temps. Ça a été un moment important pour nous, parce qu'on ne s'est pas écroulées. A chaque fois qu'on a pu, on a gagné, donc je suis fière de ce groupe. Quand on voit d'où on part, où on était récemment, je pense que personne ne pouvait penser qu'on en arriverait là. C'est vraiment une expérience incroyable que de pouvoir être avec ces filles et ce staff”.

La récompense au bout d'un long chemin

De leur côté, la coach Stephanie White et l'arrière Odyssey Sims n'ont pas manqué de rendre hommage à Kelsey Mitchell, qui a porté cette équipe contre vents et marées. C'est également une formidable récompense pour une joueuse qui a fait toute sa carrière à Indiana, soit depuis huit ans, et qui a connu les saisons difficiles. Ce n'était d'ailleurs que son sixième match de playoffs WNBA en carrière.

“Kelsey est juste une scoreuse. Elle est toujours en mouvement, elle est rapide, probablement l'une des plus rapides de la ligue avec le ballon en main, et elle doit extraordinairement se donner à fond pour chaque tir qu'elle obtient”, a souligné Stephanie White. “Qu'elle ait pu faire ce qu'elle a fait avec ce degré d'efficacité, c'est assez incroyable. Il y a eu de nombreuses fois cette saison, où elle nous a juste mis sur son dos et nous a portées. Après tout ce qu'on a vécu, elle a continué de nous guider et d'impliquer tout le monde. On le voit sur des matchs comme celui-là, où la production vient de plusieurs joueuses, et c'est ce qu'il nous faudra pour avoir du succès, mais Kelsey reste la tête du serpent, et je suis très heureuse de sa sélection de tirs”.

Parmi les facteurs X les plus précieuses de ce Game 1, Odyssey Sims (17 points, 3 passes décisives, 3 interceptions) a également fait l'éloge de sa coéquipière. “C'est une super coéquipière et une super personne, elle est toujours humble. C'est une de ces joueuses qui va toujours avoir de l'impact sur un match, peu importe qu'elle score ou pas. Par sa simple présence sur le terrain, c'est énorme pour nous”, a-t-elle glissé.

Difficile de ne pas s'enflammer, même si le plus dur est fait avec l'avantage du terrain… Quoi qu'il arrive ensuite, ce succès acquis à Las Vegas laisse en tout cas entrevoir le début d'une belle histoire au sein de cette équipe, et qui pourrait bien avoir les armes pour rester durablement parmi les prétendantes au titre.

“Je pense que c'est le début de quelque chose de grand, mais on ne doit pas se voir trop belles, il faut rester concentré sur les bonnes choses”, a ainsi conclu Kelsey Mitchell.