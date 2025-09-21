Tony Snell a conquis tout le monde à Boulazac

C'est le plus gros CV du championnat de France, et il a choisi de rejoindre un promu ! A 33 ans, Tony Snell a quitté les Etats-Unis pour Boulazac où il fait figure d'OVNI avec ses quelque 601 matches de saison régulière en NBA. Mais le garçon n'est pas du genre à jouer les divas, et il a déjà conquis son entraîneur.

“On aurait pu s’attendre à quelqu’un qui pourrait se la raconter de part ce qu’il a vécu par le passé” rapporte Alexandre Ménard dans les colonnes de BasketEurope, à propos de son ailier américain. “C’est absolument l’inverse. Tony Snell est une meilleure personne qu’il est un bon shooteur à 3-points ! Et il tire très bien à 3-points, c’est pour vous dire la valeur humaine de ce garçon. Il est tout le temps en train de dire merci”.

Auteur de 9 points à 100% à 3-points face à Monaco samedi, Snell est comme “un enfant dans un magasin de bonbons qui s’émerveille de tout” poursuit l'entraîneur du Boulazac Basket Dordogne. Pour l'instant, l'ancien shooteur des Bulls est en phase d'adaptation, et il y a quelques jours, il avait exprimé sa satisfaction de découvrir un nouveau basket.

« C'est bien plus physique que je ne l'imaginais. Cela m'a rappelé mes débuts en NBA, en 2013, surtout en playoffs, avec un basket très physique, avec des mains partout », avait-il décrit. « J'aime cet aspect du basket car je suis un joueur physique. Le jeu est collectif, avec beaucoup de circulation de balle, de coupes. Il faut être en grande forme physique pour jouer ici et je respecte les joueurs. Je serai en bonne forme physique car j'ai des coaches, des coéquipiers et une équipe qui me poussent au quotidien. »

Crédit photo : Boulazac Basket Dordogne