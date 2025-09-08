Tony Snell en avait marre de la G-League

Il y a deux semaines, la Betclic Elite a vu arriver Tony Snell, 601 matches NBA au compteur. Une surprise, même si l'ailier n'a plus foulé les parquets de la Grande Ligue depuis avril 2022, étant surtout présent en G-League.

C'est justement ce constat qui a poussé l'ancien de Milwaukee et Chicago à prendre cette décision pour sa carrière.

« J'ai dit à mon agent que j'en avais marre de la vie en G-League, donc que je voulais jouer à l'étranger. J'ai dit à mon agent que je prendrai n'importe quelle offre », s'explique-t-il pour HoopsHype. « Il m'a parlé de Boulazac. C'est en France et ma femme connaît bien le pays donc c'était gagnant-gagnant. Jusqu'à maintenant, j'adore. »

Tony Snell espère ainsi retrouver en France l'intensité physique, les contacts et la dureté du jeu qu'il apprécie.

Ouvrir l'esprit de ses enfants

« C'est bien plus physique que je ne l'imaginais. Cela m'a rappelé mes débuts en NBA, en 2013, surtout en playoffs, avec un basket très physique, avec des mains partout », décrit l'ailier. « J'aime cet aspect du basket car je suis un joueur physique. Le jeu est collectif, avec beaucoup de circulation de balle, de coupes. Il faut être en grande forme physique pour jouer ici et je respecte les joueurs. Je serai en bonne forme physique car j'ai des coaches, des coéquipiers et une équipe qui me poussent au quotidien. »

Ce changement de vie, c'est non seulement pour sa carrière qu'il le fait, mais également pour ses enfants.

« Je veux voir ce qu'il y a en dehors des États-Unis et je veux que mes garçons vivent la même chose que moi. Je veux qu'ils apprennent d'autres langues, d'autres cultures. Je veux leur ouvrir l'esprit » explique ainsi celui qui, grâce au diagnostic d'un de ses fils, a aussi appris qu'il souffrait d'un trouble du spectre autistique.

Tony Snell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 CHI 77 16 38.4 32.0 75.6 0.3 1.4 1.6 0.9 1.1 0.4 0.6 0.2 4.5 2014-15 CHI 72 20 42.9 37.1 80.0 0.4 2.0 2.4 0.9 1.2 0.4 0.7 0.2 6.0 2015-16 CHI 64 20 37.2 36.1 90.9 0.3 2.8 3.1 1.0 1.6 0.3 0.8 0.3 5.3 2016-17 MIL 80 29 45.5 40.6 81.0 0.3 2.8 3.1 1.2 1.6 0.7 0.7 0.2 8.5 2017-18 MIL 75 27 43.5 40.3 79.2 0.1 1.8 1.9 1.3 1.5 0.6 0.5 0.4 6.9 2018-19 MIL 74 18 45.2 39.7 88.1 0.4 1.7 2.1 0.9 1.2 0.4 0.3 0.2 6.0 2019-20 DET 59 28 44.5 40.2 100.0 0.2 1.7 1.9 2.2 1.7 0.5 0.5 0.3 8.0 2020-21 ATL 47 21 51.5 56.9 100.0 0.4 2.0 2.4 1.3 1.6 0.3 0.5 0.2 5.3 2021-22 * All Teams 53 16 40.4 35.2 100.0 0.3 1.6 1.9 0.5 1.3 0.3 0.4 0.2 3.5 2021-22 * POR 38 14 37.1 32.0 100.0 0.3 1.6 1.9 0.5 1.2 0.2 0.3 0.2 2.6 2021-22 * NOP 15 18 44.6 39.6 100.0 0.3 1.7 2.1 0.5 1.7 0.5 0.5 0.1 5.9 Total 601 22 43.1 39.4 84.6 0.3 2.0 2.3 1.1 1.4 0.4 0.6 0.2 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.