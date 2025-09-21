Matchs
Alperen Sengun a tenu sa promesse

Publié le 21/09/2025 à 10:09

Eurobasket – Chose promise, chose due… Alperen Sengun a offert une Rolex à Ercan Osmani.

sengun rolex

Après la victoire de la Turquie contre la Grèce en demi-finale de l’EuroBasket 2025, Alperen Sengun avait révélé qu’il avait promis à son coéquipier Ercan Osmani une montre Rolex s'il parvenait à limiter Giannis Antetokounmpo à moins de 20 points. Osmani avait été héroïque en défense puisque Antetokounmpo avait signé son plus faible total de points du tournoi avec seulement 12 points (à 6/13 aux tirs) Avant cette rencontre, le “Greek Freak” tournait à 29,8 points de moyenne dans la compétition.

Près d’une semaine plus tard, Sengun a tenu parole. La star des Rockets a publié une photo sur Instagram où on le voit offrir la Rolex à Osmani, accompagnée de la légende : « Promesse tenue ».

C'est à l'issue de cette rencontre que Sengun avait balancé que Giannis n'était pas un bon passeur. « On lui a juste mis la pression », avait-il expliqué à propos de la défense de la Turquie. « Giannis est l'un des meilleurs joueurs du monde. On a simplement essayé d'aider Ercan, et je trouve qu'on a fait du bon boulot. Giannis est un joueur incroyable, mais ce n'est pas vraiment un grand passeur. Donc on a juste essayé de venir en aide et de fermer la raquette. »

Des propos qui avaient entraîné un début de polémique, finalement éteinte par les deux superstars.

Par Fabrice Auclert
