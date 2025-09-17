Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun calment le jeu sur les réseaux sociaux

Les duels entre la Grèce et la Turquie dépassent le cadre du sport, et souvent le cadre du fairplay. Et la demi-finale du dernier EuroBasket n'a malheureusement pas échappé à la règle…

Il y a ainsi eu une passe d'armes entre Alperen Sengun, qui avait expliqué après la victoire de son équipe que Giannis Antetokounmpo n'était pas un grand passeur, et le « Greek Freak », ainsi que son sélectionneur, Vassilis Spanoulis, qui n'avaient pas aimé la petite pique du All-Star de la Turquie.

Mais il y avait aussi eu une petite remarque de Giannis Antetokounmpo sur un live Instagram. Alors que les supporters turcs débarquaient en force dans le chat, postant de nombreux drapeaux de leur pays, la superstar hellène leur avait dit de « dégager ce put*** de drapeau turc ». Une remarque que beaucoup de fans adverses avaient très mal pris. De leur côté, les supporters grecs n'avaient pas apprécié le post Instagram d'Alperen Sengun après la demi-finale, l'intérieur demandant si « le temps n'était pas agréable en bord de mer ? »

Certains y ont vu une référence à l'incendie de Smyrne, dans la deuxième guerre gréco-turque. Des deux côtés, la tension montait donc, la femme de Giannis Antetokounmpo ayant révélé les menaces de supporters turcs !

Des excuses et un communiqué commun

Pour calmer le jeu, Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun ont donc publié une « story » partagée.

« Dans mon live, j'ai fait un commentaire inapproprié en réponse à quelqu'un qui tenait des propos irrespectueux », a écrit Giannis Antetokounmpo. « Je n'ai jamais eu l'intention d'offenser qui que ce soit. ET JE SUIS PROFONDÉMENT DÉSOLÉ. Je n'ai que de l'amour et du respect pour la Turquie et les peuples du monde entier. »

Alperen Sengun a également présenté ses excuses.

« Mon message après le match contre la Grèce était une erreur de communication. J'ai beaucoup de respect pour le peuple grec. Je n'ai jamais eu l'intention d'offenser qui que ce soit. »

« Nous jouons par amour pour nos pays. Nous jouons par amour pour le jeu. Nous jouons dans le respect. Nous gardons toujours à l'esprit que le sport est fait pour nous unir, pas pour nous diviser » concluent ainsi conjointement les deux hommes dans leur message partagé, en finissant avec les drapeaux turc et grec.