Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Fin de saison pour DiJonai Carrington !

Publié le 21/09/2025 à 8:25 Twitter Facebook

WNBA – Le forfait de l'arrière de Minnesota en raison d'une entorse au pied gauche va réduire la rotation de Cheryl Reeve alors que le Game 1 entre les Lynx et le Mercury a lieu ce soir au Target Center.

dijonai carringtonIl n'y avait guère de suspense depuis la veille, lorsqu'elle s'est présentée avec une botte de protection et des béquilles à la conférence de presse de sa coéquipière Alanna Smith pour la remise de son prix de (co)meilleure défenseure de l'année. Les Minnesota Lynx ont donc officialisé la nouvelle samedi, à la veille du Game 1 des demi-finales face à Indiana : DiJonai Carrington ne sera pas en mesure de participer au match de ce soir, ni au reste de la saison, à cause d'une entorse au pied gauche.

Arrivée en provenance de Dallas début août, l'ancienne vainqueur du trophée de Meilleure remplaçante s'est visiblement blessée lors du Game 2 remporté de justesse face aux Golden State Valkyries. Le coup est d'autant plus dur que DiJonai Carrington s'était parfaitement intégrée en sortie de banc, apportant 8.6 points en moyenne par match avec une adresse extérieure redoutable (45.5% à 3-points).

Malgré l'absence d'une arme de choix en sortie de banc, Minnesota restera grand favori pour retrouver la finale, même s'il faudra se méfier du cœur de cette équipe de Phoenix, qui a sorti les championnes en titre new-yorkaises au tour précédent. Rendez-vous ce soir à 23h pour le Game 1 !

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes