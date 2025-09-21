Fin de saison pour DiJonai Carrington !

Il n'y avait guère de suspense depuis la veille, lorsqu'elle s'est présentée avec une botte de protection et des béquilles à la conférence de presse de sa coéquipière Alanna Smith pour la remise de son prix de (co)meilleure défenseure de l'année. Les Minnesota Lynx ont donc officialisé la nouvelle samedi, à la veille du Game 1 des demi-finales face à Indiana : DiJonai Carrington ne sera pas en mesure de participer au match de ce soir, ni au reste de la saison, à cause d'une entorse au pied gauche.

Arrivée en provenance de Dallas début août, l'ancienne vainqueur du trophée de Meilleure remplaçante s'est visiblement blessée lors du Game 2 remporté de justesse face aux Golden State Valkyries. Le coup est d'autant plus dur que DiJonai Carrington s'était parfaitement intégrée en sortie de banc, apportant 8.6 points en moyenne par match avec une adresse extérieure redoutable (45.5% à 3-points).

Malgré l'absence d'une arme de choix en sortie de banc, Minnesota restera grand favori pour retrouver la finale, même s'il faudra se méfier du cœur de cette équipe de Phoenix, qui a sorti les championnes en titre new-yorkaises au tour précédent. Rendez-vous ce soir à 23h pour le Game 1 !