Grant Williams et Josh Green seront-ils prêts pour la reprise ?

Si l'intersaison permet de soigner les petits bobos, ce n'est pas encore totalement le cas pour Grant Williams et Josh Green, puisque l'on apprend que les deux hommes ne seront pas de la partie pour le lancement du « training camp », prévu pour le 30 septembre à Charlotte.

Pour Grant Williams, c'est à cause de ses déchirures d'un ligament croisé et du ménisque (genou droit), survenues il y a bientôt un an, tandis que pour Josh Green, c'est à cause de son opération de l'épaule gauche, survenue courant juin.

On ne sait pas encore quand les deux joueurs, parmi les vétérans des Hornets, reviendront sur les parquets. Ce qui est sûr, c'est que Grant Williams ne souhaite déjà pas précipiter son retour à la compétition. Il n'est en revanche pas exclu qu'ils reviennent à temps pour la reprise officielle, qui aura lieu le 22 octobre en Caroline du Nord.