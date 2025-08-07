Grant Williams patient pour son retour à la compétition

Victime d'une déchirure du ligament croisé antérieur en novembre 2024, Grant Williams n'a quasiment pas joué la saison dernière, étant limité à 16 matches. Neuf mois après, et à dix semaines de la reprise, où en est-il sur le plan physique ?

« Je me sens bien. Je prends les choses au jour le jour. La rééducation est un processus long et lent. Il y a des bons et des mauvais jours », décrit l'intérieur des Hornets. « Heureusement, je suis en position de pouvoir rejouer. Pas forcément avec des contacts, mais je peux aller sur le parquet, shooter. »

Avec un brin de compétition. « Je cherche les meilleurs shooteurs de la salle pour m'affronter. J'ai commencé avec les coaches, le gars de la vidéo etc. Je vais devoir monter d'un cran et voir avec Kon Knueppel. »

L'arrivée du rookie ainsi que celles de Collin Sexton, Pat Connaughton ou encore Spencer Dinwiddie ont apporté des renforts de poids – principalement sur les postes extérieurs – à l'équipe. Ce qui est une bonne chose pour Grant Williams, qui n'est ainsi pas pressé pour revenir.

« C'est l'aspect bénéfique du travail estival de l'équipe. Ils ne me forcent pas à revenir très tôt, ils ne précipitent pas les choses. Ils savent qu'il va me falloir un peu de temps pour revenir, replonger dans le bain », explique l'ancien des Celtics. « Je suis reconnaissant d'avoir cette liberté de redevenir moi-même, et pour pouvoir rejouer pendant un moment également. Si je reviens trop vite, peut-être que je vais jouer cette saison mais si je ne suis pas prêt pour l'année suivante, alors quel intérêt ? Avoir cette profondeur, c'est très bien pour ne pas me mettre la pression pour mon retour. »

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 2023-24 * All Teams 76 28 45.6 37.5 75.7 1.1 3.1 4.2 2.3 3.0 0.6 1.4 0.5 10.3 2023-24 * DAL 47 26 41.3 37.6 74.5 1.0 2.6 3.6 1.7 2.9 0.5 1.1 0.6 8.1 2023-24 * CHA 29 31 50.3 37.3 76.5 1.4 3.8 5.1 3.2 3.1 0.7 1.9 0.4 13.9 2024-25 CHA 16 30 43.9 36.5 83.8 1.1 4.0 5.1 2.3 2.9 1.1 1.8 0.8 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.