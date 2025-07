Pour Grant Williams, c’était « Kon Knueppel, quoi qu’il en coûte » pour les Hornets

Toujours très bavard, Grant Williams a abordé beaucoup de sujets lors du récent podcast « Off The Record ». Il a notamment expliqué qu'il aimait beaucoup ce que les Hornets avaient fait le soir de la Draft.

Notamment en choisissant Kon Knueppel, depuis élu MVP de la finale de la Summer League, avec leur 4e choix.

« Je suis un peu biaisé mais je trouve qu'on a fait un travail phénoménal lors de la Draft. Je me souviens que lors des workouts, j'ai envoyé un texto à notre assistant GM… Vous avez vu le film ‘Draft Day' (Le Pari en VF, avec Kevin Costner dans le rôle du GM d'une équipe de football américain le soir de la Draft) ? Vous vous souvenez de la scène où il laisse le morceau de papier sur la table qui dit ‘Vontae Mack, quoi qu'il en coûte' ? Durant le workout, je l'ai envoyé par message à notre assistant GM. ‘Vontae Mack, quoi qu'il en coûte'. Parce qu'il (Kon Knueppel) est phénoménal. C'est un gars super, talentueux, un grand joueur. Et si on ne l'avait pas pris en 4e position, il serait parti en 5e position. Donc c'était difficile de descendre. Et j'étais super heureux qu'on ait réussi à le récupérer. »

Mais pour Grant Williams, les Hornets ont aussi bien manœuvré avec leurs autres choix, en récupérant Liam McNeeley (29) dans l'échange autour de Mark Williams, puis Sion James (33) et Ryan Kalkbrenner (34).

« J'étais un peu triste qu'on ait échangé Mark (Williams) parce que c'est un bon ami. Liam McNeeley est également très talentueux. Il n'a pas réalisé une bonne saison universitaire mais c'était lié à sa blessure, pas à son talent. Et puis on a aussi eu Sion (James) et Ryan (Kalkbrenner), qui répondent à deux besoins, la défense sur les ailes et un intérieur. Donc je pense vraiment qu'on a fait un travail phénoménal lors de la Draft. »