Une première aventure réussie pour Kon Knueppel

Kon Knueppel est l'un des grands gagnants de cette édition 2025 de la Summer League. Élu MVP après un match plein en finale (21 points à 8/21 dont 4/11 derrière la ligne à 3-points, 5 rebonds et 2 passes décisives), c'est lui qui a inscrit le panier le plus important du match, d'un « catch-and-shoot » à 3-points à 31 secondes de la fin.

Au-delà de cet ultime coup d'éclat, dans son registre favori, le quatrième choix de la dernière Draft a aussi profité de la Summer League pour démontrer qu'il était bien plus qu'un simple sniper, lui qui est présenté comme le potentiel meilleur shooteur de la cuvée 2025.

Son futur entraîneur Charles Lee a notamment loué son état d'esprit et son comportement de leader, comme il l'a démontré sur cette finale, en étant bien présent sur le terrain après s'être ouvert l'arcade sourcilière !

Un comportement de leader

« Il faut féliciter notre ‘front office' qui a fait un super boulot en identifiant les joueurs qui s'intègrent à ce qu'on recherche, sur et hors du terrain. On a été suffisamment chanceux de drafter quatre gars qui sont des compétiteurs de haut niveau, avec un gros QI basket, et qui vont beaucoup apporter à notre groupe. À commencer par Kon, qui joue avec des points de suture ! », a-t-il déclaré en marge du match. « C'est un vrai guerrier et c'est ce que j'adore chez lui. Il n'était pas question qu'on le mette de côté pour le match d'aujourd'hui. »

L'ancien coéquipier de Copper Flagg a aussi séduit par sa polyvalence, notamment ballon en main, et là encore, par uniquement pour shooter de loin. Même si lui estime qu'il n'a pas vraiment excellé, il a clairement marqué des points auprès de son nouvel entraîneur.

« Il essaie toujours d'avoir de l'impact sur la victoire. Tout le monde voit ce qu'il peut apporter par le shoot extérieur, mais je pense que dans l'ensemble, c'est aussi un compétiteur solide. Défensivement, il s'est déjà illustré en faisant quelques stops, il communique à un excellent niveau. Et au-delà du tir, il a fait les bons choix en termes de passes. Si la défense se resserre, il envoie des lobs », a poursuivi Charles Lee.

De quoi apporter de l'enthousiasme chez les Hornets, vainqueurs de cette Summer League de Las Vegas, qui espèrent faire la bascule en retrouvant les playoffs cette saison, après neuf ans de disette.