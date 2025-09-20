Matchs
La WNBA annonce les cinq finalistes pour le trophée de MVP

Publié le 20/09/2025 à 10:30

Le trophée de MVP de la saison WNBA sera remis à Napheesa Collier (Minnesota), Allisha Gray (Atlanta), Kelsey Mitchell (Indiana), Alyssa Thomas (Connecticut) ou A'ja Wilson (Las Vegas).

Napheesa Collier et A'ja WilsonAlors que la saison WNBA se rapproche de la fin, la Grande Ligue féminine dévoile petit à petit ses trophées. Paige Bueckers a ainsi été élue « Rookie de l'année » alors que Veronica Burton a été désignée « Most Improved Player » et que Natalie Nakase a été choisie comme « Coach de l'année ».

A'ja Wilson et Alanna Smith se sont par ailleurs partagées le trophée de « Défenseure de l'année ».

Aujourd'hui, la ligue féminine va annoncer la gagnante du trophée de « Sixième femme de l'année ». Demain, ce sera l'heure du trophée le plus attendu, avec le MVP. Le 22 septembre, place au trophée « Kim Perrot de la sportivité ». Le 23 septembre, ce sera l'heure du trophée de « Dirigeant de l'année ».

Quant aux équipes de l'année, elles seront dévoilées un peu plus tard. Les « All-Rookie Teams » à partir du 29 septembre, les « All-Defensive Teams » le 1er octobre et les « All-WNBA Teams » le 7 octobre.

Et pour faire monter la pression, la WNBA a dévoilé hier la liste des cinq finalistes pour le trophée de MVP de la saison : Napheesa Collier (Minnesota Lynx), Allisha Gray (Atlanta Dream), Kelsey Mitchell (Indiana Fever), Alyssa Thomas (Connecticut Sun) et finalement A'ja Wilson (Las Vegas Aces).

Une liste sans grande surprise, d'autant que le trophée se jouera entre A'ja Wilson et Napheesa Collier.

Par Dimitri Kucharczyk
