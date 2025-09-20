Le calendrier des demi-finales en playoffs WNBA

Après Minnesota, Las Vegas et Indiana, c'est donc Phoenix qui complète le quatuor final de cette saison WNBA. Alyssa Thomas et ses coéquipières sont ainsi venues à bout des championnes en titre de New York, afin de défier les Lynx de Napheesa Collier en demi-finales des playoffs.

Et pas trop le temps de souffler, puisque les séries débutent dès dimanche, en « prime time » européen.

Pour rappel, contrairement au premier tour qui se joue au meilleur des trois matchs, la première équipe avec deux victoires étant qualifiée, les demi-finales se disputent au meilleur des cinq matchs et c'est donc la première équipe avec trois victoires qui se qualifient pour les Finals. Qui se joueront de leur côté au meilleur des sept matchs !

LE CALENDRIER COMPLET

Dimanche 21 septembre

Las Vegas – Indiana | 21h00, heure française

Minnesota – Phoenix | 23h00

Mardi 23 septembre

Minnesota – Phoenix | 01h30 (dans la nuit de mardi à mercredi en France)

Las Vegas – Indiana | 03h30

Vendredi 26 septembre

Indiana – Las Vegas | 01h30

Phoenix – Minnesota | 03h30

Dimanche 28 septembre

* Indiana – Las Vegas | 21h00

* Phoenix – Minnesota | 21h00 si la série entre Indiana et Las Vegas est finie, ou à 00h00

Mardi 30 septembre

* Minnesota – Phoenix

* Las Vegas – Indiana

À noter que pour suivre la suite des playoffs, il faut s'abonner au League Pass de la WNBA, beIN Sports ne diffusant plus les rencontres de la Grande Ligue féminine.