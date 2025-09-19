De Katowice à Los Angeles : les Lakers affichent leur soutien total à Luka Doncic

L'état-major des Lakers a très ostensiblement soutenu Luka Doncic lors de l'EuroBasket 2025. Le président/GM Rob Pelinka et la patronne Jeanie Buss ont ainsi fait le déplacement jusqu'à Katowice, en Pologne, pour soutenir le nouveau patron de leur équipe, récemment prolongé.

L'assistant de JJ Redick à Los Angeles, Greg St. Jean, faisait même partie du staff de la Slovénie…

« Voir des joueurs pratiquer le basket en dehors de la saison NBA est quelque chose que je soutiens, d’un point de vue leadership », explique Rob Pelinka. « On peut dire qu’aux États-Unis, le basket en été est surtout centré sur le travail individuel. Dans ce contexte, l’environnement collectif peut se perdre. »

Certes, il y a toujours le risque des blessures dans les compétitions internationales mais, pour Rob Pelinka, les tournois FIBA préparent mieux à l'exercice NBA.

« Il y a un risque dans tout. Il y a des risques liés à un entraînement trop individualisé, qui use les muscles ou les articulations. Luka est incroyablement réfléchi dans sa manière de progresser. Et on peut voir qu’il est au sommet de son art lorsqu’il évolue dans un environnement compétitif. C’est ce qui l’anime. »

Le meilleur joueur du monde ?

Prolongé pour 165 millions de dollars sur trois ans par les Lakers, soit jusqu'en 2029, Luka Doncic sait qu'on lui a donné les clés des « Purple & Gold » pour les prochaines saisons.

« Le soutien de l’organisation des Lakers et des fans a été incroyable. Cela signifiait beaucoup pour moi que Rob (Pelinka), Jeanie (Buss), Kurt (Rambis), Linda (Rambis) et le Dr Sims viennent en Pologne, et que les fans des Lakers regardent l’EuroBasket et encouragent la Slovénie » explique-t-il d'ailleurs.

Avec ses 34.7 points par match, et une place dans le meilleur cinq de la compétition, malgré une élimination en quart de finale, Luka Doncic n'a en tout cas pas déçu ses dirigeants.

« Ses performances à l’EuroBasket ont montré à tout le monde qu’il figure dans le cercle très restreint des candidats au titre de ‘meilleur joueur de la planète', si ce n’est tout en haut » conclut Rob Pelinka.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.