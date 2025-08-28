L’état-major des Lakers à l’Euro pour suivre Luka Doncic

Après Erik Spoelstra qui a traversé l'Europe pour voir les joueurs du Heat à l’œuvre, ce sont Rob Pelinka et Jeanie Buss qui ont fait le voyage jusqu'à Katowice pour assister à la première de la Slovénie ce soir face à la Pologne. Le tandem des Lakers en a profité pour réaffirmer son soutien à Luka Doncic, nouveau meneur de la franchise californienne depuis février.

À l'heure où certaines franchises sont encore réticentes à laisser leurs joueurs majeurs disputer des compétitions FIBA, les Lakers ont fait le choix inverse, en décidant de faire le maximum pour que « Luka Magic » puisse être épanoui durant l'Euro. Sans penser à ce qui pourrait arriver de pire pour la franchise de LA, à savoir une éventuelle blessure de longue durée contractée par le joueur, qui a déjà été touché durant la préparation, sans gravité.

« Nous n'avons aucun problème avec ça. C'est quelque chose en quoi nous croyons pour l'organisation des Lakers et son leadership. C'est clair aussi que leurs dirigeants ont été formidables. Nous avons établi un partenariat avec eux. Nous avons demandé à ce que l'un des entraîneurs des Lakers, Greg St. Jean, puisse rejoindre le staff, juste pour le soutenir »a précisé Rob Pelinka. « Nous continuerons donc à soutenir Luka tout au long de sa carrière afin qu'il puisse accomplir de grandes choses pour les Lakers et pour l'équipe nationale slovène. Je pense que lorsqu'on est amené à pratiquer un sport, on devrait jouer pour son équipe nationale, et c'est ce que nous défendons. Luka adore jouer. C'est ce qu'il préfère faire au monde, et nous ne ferions rien qui puisse l'en empêcher ».

Prochain voyage : visiter la Slovénie !

Les dirigeants des Lakers ont évidemment compris qu'ils iraient au clash s'ils demandaient à Luka Doncic de faire une croix sur l'équipe nationale. Et c'est ce que ce nouveau voyage a permis de confirmer.

Malgré une compétition qui s'annonce difficile pour les Slovènes, Luka Doncic est extrêmement fier de défendre les couleurs de son pays. C'est notamment avec la Slovénie qu'il a marqué l'histoire du basket européen en contribuant au succès des siens en 2017, terminant dans le meilleur cinq de la compétition, à 18 ans à peine.

« Jeanie Buss et moi avons déjeuné avec Luka aujourd'hui et nous avons beaucoup parlé de l'état d'esprit dont il doit faire preuve pour diriger l'équipe ici. Et on voit à quel point il est fier de jouer pour son pays et à quel point les relations qu'il entretient avec ses coéquipiers sont fortes. Il veut vraiment bien jouer. Je pense qu'on le verra demain, avec la Slovénie qui va défier la Pologne en Pologne, ça va être un environnement électrique. Et Luka s'y est vraiment préparé », a poursuivi Rob Pelinka.

Le joueur a fait sa part du « contrat » en se montrant irréprochable sur le plan physique et rien que pour ça, « ça valait le coup de voler au-dessus de l'océan pour être avec lui », a ajouté Rob Pelinka, toujours aussi ravi de voir que son meneur s'est affiné pour pouvoir répondre aux défis qui se présentent à lui cette saison.

Capitaine passionné, affûté pour retourner au combat, Luka Doncic serait aussi un super ambassadeur de la Slovénie puisqu'il a convaincu les dirigeants californiens de revenir, pour visiter la Slovénie cette fois !

« Nous sommes ravis par cette idée. En fait, nous avons discuté avec Luka et il est vraiment impatient de nous faire découvrir son pays, de faire de l'équitation avec nous et de nous faire goûter la cuisine locale. Jeanie et moi allons donc nous aussi faire un voyage là-bas ».

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.