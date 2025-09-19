En WNBA aussi, Indiana met la fièvre à la Conférence Est

Indiana n'était même pas certain de faire les playoffs à trois matchs de la fin de la saison régulière, le voilà en demi-finale ! Le Fever a signé un comeback retentissant en s'imposant à Atlanta, meilleur bilan de la Conférence Est, et remporter ce premier tour. On ne donnait pourtant pas forcément cher de cette équipe, sans Caitlin Clark ni d'autres joueuses majeures, après avoir perdu le Game 1 sans discussion. Mais le Fever a su trouver les ressources, quand tout était contre lui.

L'outil de « probabilité de victoire » d'ESPN est, comme tous les chiffres, fait pour être démenti. Indiana n'aura été donné favori par cette statistique que le temps de 23,4 secondes. Un grain de sable sur un match de 40 minutes, à l'extérieur, et dans un match décisif. Mais un grain de sable suffisant pour que les visiteuses n'abandonnent jamais.

« Je l'ai dit avant que le match démarre, cela allait être un match qui se jouerait aux tripes » a réagi Kelsey Mitchell, une nouvelle fois remarquable avec ses 24 points. « Nous aurions pu facilement laisser tomber. Nous les avons joué ici à Atlanta. Il y avait beaucoup de facteurs, leur public… Mais nous n'avons jamais laissé tomber. »

Avec dix joueuses seulement en mesure d'être en tenue, et un groupe composite renforcé par les arrivées en rustine de quatre joueuses face à l'enchaînement des coups durs, Indiana a fait preuve d'une cohésion sans faille. À l'image d'Odyssey Sims, signée il y a à peine plus d'un mois mais titulaire et autrice de la passe décisive de la victoire pour Aliyah Boston. Celle qui a permis au Fever de gagner sa première série de playoffs en dix ans. « Je n'ai pas les mots » soufflait Natasha Howard. « Je suis juste sans voix maintenant d'à quel point nous nous sommes battues toute la rencontre. »

« Vous toutes êtes un groupe coriace » a lancé la coach Stephanie White à son effectif dans le vestiaire. « Je n'ai même pas les mots pour exprimer à quel point je suis fière de vous. La dureté que cela demande, les tripes que cela demande. Ce n'est rien du tout parce qu'on a traversé ça, pas vrai ? Peu importe les circonstances, le score, le temps restant… Vous faites toujours votre maximum. Vous vous battez toujours jusqu'à l'action suivante. Et c'est toujours quelqu'un de différent, collectivement, tout le temps. Et je suis tellement fière que l'on soit encore en vie pour se battre un jour de plus ! »

« Ce groupe est réellement spécial, tout simplement »

Face à l'adversité et les événements, Indiana a réagi en équipe avec une défense retrouvée au meilleur moment, laissant le Dream à 29 points inscrits en deuxième période, autant que dans le seul deuxième quart-temps.

« Ce groupe est réellement spécial, tout simplement” a poursuivi Stephanie White en conférence de presse. « On le dit presque jusqu'à l’écœurement, mais la résilience, la flexibilité, la nature inclusive et accueillante de cette équipe, cet altruisme pour faire passer le ‘nous' avant le ‘je', la capacité à laisser chaque coéquipière être qui elle est et briller à son meilleur niveau, l'encourager… Vous associez cela avec la dureté, le cran, le combat, la pugnacité ; et vous vous laissez toujours une chance de vous en sortir. »

Ce succès offre au moins une série de plus à Indiana, décidément verni quelques mois après le parcours ‘d'underdog' des Pacers jusqu'en finale NBA. Le Fever fera face aux Aces, deuxièmes de la saison régulière et vainqueur de 18 de ses 19 derniers matchs. Un défi à la mesure de cette formation qui prend un malin plaisir à faire déjouer les pronostics. « On a reçu des coups, des coups, des coups, des coups, des coups » répétait Brianna Turner. « Nous sommes performantes quand nous sommes dos au mur. »

« C'est juste dingue que l'on joue les demi-finales » a estimé pour sa part Lexie Hull, elle aussi décisive en fin de rencontre avec un lay-up pour revenir à un point, puis l'interception cruciale sur l'avant-dernière chance du Dream.

« Nous y avons cru, mais il y avait tellement de gens qui n'y croyaient pas. Et maintenant, une nouvelle série nous attend ». L'affiche est pleine de promesses, d'autant qu'Indiana pourrait s'inspirer du Storm, qui a poussé contre toute attente Las Vegas dans ses retranchements.