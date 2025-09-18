Ses galères en début de carrière ont convaincu Gary Payton II de lancer sa ligue de skateboard

Plutôt joueur de devoir qu'artiste, Gary Payton II s'est pourtant lancé dans le monde des tricks. Le joueur actuellement « free agent », mais dont le retour aux Warriors est évoqué une fois que la situation autour de Jonathan Kuminga se sera éclaircie, est un des fondateurs de la SBA, la Skate Board Association, annoncée le 2 septembre dernier. Cette ligue professionnelle espère concurrencer à terme les X Games, et imposer un nouveau modèle dans l'univers du skate aux Etats-Unis.

Gary Payton II a été introduit à la culture des sports de glisse lors de son enfance, quand son illustre paternel traumatisait les attaquants adverses à Seattle, et que le fiston dévalait les pistes en ski ou en snowboard.

Le skateboard est venu un peu plus tard, quand il a évolué au lycée à Las Vegas, à la Spring Valley High School. Le début d'un long parcours qui l'a vu devoir batailler pour se faire sa place chez les professionnels, des contrats courts à la G-League avant de devenir un maillon important des Warriors dans la quête de leur titre en 2022.

Des salaires à six chiffres ?

« La plupart du temps, je ne me sentais pas désiré, pas apprécié pour ce que je pouvais apporter » a-t-il expliqué dans une interview donnée à Sportico. « Je crois que de nombreux skateurs ressentent la même chose, on les utilise pour leur talent sans être payés correctement. Je veux faire partie de ce changement. »

L'objectif de la SBA est de réunir les meilleurs skateurs de la planète en leur assurant des revenus réguliers et conséquents – « à six chiffres » évoqué Sportico -, ainsi que des parts dans la compétition. Ce modèle de compétition fondée par des athlètes pour les athlètes est de plus en plus fréquent ces dernières années, mais n'est pas sans risques, notamment financiers.

Unrivaled, le circuit féminin de 3×3 a réussi des débuts prometteurs sur un plan économique, même s'il doit encore trouver son public dans les salles.

La Snow League de snowboard et de ski-cross, créée par la légende Shaun White, triple champion olympique, vise elle aussi à offrir des meilleurs rétributions financières dans le monde des sports extrêmes.

Être au skate ce que la NBA est au basket

D'autres ligues en revanche comme la Grand Slam Track d'athlétisme, menée par le quadruple médaille d'or olympique Michael Johnson pourrait déjà péricliter après une seule année d'existence, alors que certains athlètes ont déploré ne pas avoir été rémunérés à temps, malgré des investissements évoqués de 30 millions de dollars.

Pour éviter pareille sortie de route, la SBA va s'implanter dans un premier temps dans un seul lieu, à Big Bear Lake, en Californie, un des berceau de la culture skate, avant de songer à développer un circuit itinérant.

« Nous voulons donner aux principaux sponsors une voie naturelle d'investissement dans le sport » avance Royce Campbell, un des partenaires de Gary Payton II dans la création de la SBA. « Exactement comme ce que fait la NBA avec le basket, et la NFL avec le football américain, c'est ce que nous serons pour le skateboard. »

Et suivre l'exemple de Gary Payton II, qui a dû attendre cinq saisons en NBA à faire son trou avant de décrocher un premier contrat d'envergure avec les Warriors en 2022.