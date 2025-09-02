Gary Payton II veut révolutionner le circuit professionnel du skateboard

Pendant que certains joueurs NBA investissent dans le football, le golf ou le pickleball, Gary Payton II a choisi une autre voie avec la création d’une ligue professionnelle de skateboard. Passionné par cette discipline depuis son enfance, l'arrière des Warriors a cofondé avec Royce Campbell et Sheldon Lewis la Skate Board Association (SBA), une ligue mixte de six équipes de street skateboarding.

La première saison, composée de dix étaoes, se tiendra l’été prochain à Big Bear Lake, en Californie. Mais leur ambition est de créer des franchises dans plusieurs villes, comme dans n'importe quel grand sport US.

Un système de Draft, partage des revenus, égalité des salaires…

Chaque équipe sera composée de six skaters (trois femmes et trois hommes), avec des remplaçants et des entraîneurs. Les hommes et les femmes seront rémunérés à la même hauteur, et c'est une première dans ce milieu. Contrairement aux compétitions traditionnelles qui reposent sur des primes de classement, la SBA offrira des contrats fixes, des primes de performance et un partage des revenus liés aux ventes de produits dérivés. Les premiers choix de la future Draft toucheront des salaires supérieurs à 100 000 dollars.

« En grandissant, j’ai toujours voulu être un skateur. Le skatepark était juste à côté du terrain de basket. J’y allais avec mes amis : eux skataient au park et moi je jouais au basket… » raconte-t-il avant d'évoquer cette envie de créer sa propre ligue. « Je me suis demandé pourquoi il n'existait pas de ligue professionnelle de skate, comme la NFL, la NBA ou la NHL ? Changeons les règles du sport et du skate. »

La ligue a déjà recruté 18 skaters de renom, parmi lesquels Kelvin Hoefler (médaillé olympique), Manny Santiago ou encore les médaillés X Games Ryan Decenzo, Pamela Rosa et Samarria Brevard.