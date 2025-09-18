Chez Prime Video, on veut laisser de côté le buzz et les polémiques

Alors que le feuilleton Kawhi Leonard pourrait tourner au scandale, Amazon prévient que ses équipes de Prime Video vont d'abord se concentrer sur le jeu plutôt que sur les coulisses de la NBA. Le but est de mettre d'abord en avant le positif avec le niveau des joueurs, et c'est d'abord ce qu'on veut montrer et analyser.

« Notre approche repose vraiment sur deux axes. C’est célébrer et éduquer », a expliqué Jay Marine, le responsable de Prime Video pour les sports aux États-Unis et à l’international, lors de la conférence de Front Office Sports. « Célébrer le jeu, célébrer à quel point ces joueurs sont incroyables. Le joueur moderne en NBA, par ses qualités, du titulaire au remplaçant, est incroyable. Parfois, il y a trop de négativité étrange qui circule, alors qu’en réalité, nous devrions célébrer à quel point ces gars sont bons. Et c’est vrai, d’ailleurs, aussi pour la WNBA. »

L'apport de l'IA pour le décryptage du jeu

Nouvel acteur dans la diffusion de la NBA, Prime Video veut s'écarter au maximum de la culture des réseaux sociaux, où la négativité a pris le dessus sur la célébration des exploits.

« C’est peut-être juste une partie de Twitter », s'interroge-t-il. « Je ne sais pas… C’est peut-être aussi lié au monde dans lequel on vit. Au fur et à mesure que les choses évoluent, il y a toujours cette nostalgie de ce qui était — nous en sommes tous coupables à un moment donné — et sans doute que le rythme effréné de Twitter, et plus largement le paysage médiatique actuel, en font partie. Mais ce n’est pas vraiment notre approche. »

Pour la partie « éduquer », Amazon ne veut pas noyer le téléspectateur de statistiques, et préfère se concentrer sur l'analyse avec l'apport de l'IA pour les explications.

« Je pense qu’il est facile de simplement afficher des statistiques à l’écran, et ce n’est pas très utile. La véritable magie, c’est lorsque vous pouvez en extraire des analyses qu’il était impossible d’obtenir auparavant, mais aussi les expliquer de manière simple et rapide, parce que le jeu est pratiqué à un rythme si rapide. »